Haladékot kaphatnak a gazdák a tőketörlesztésre

moratórium;agrárium;Bóna Szabolcs;

2026-08-27 17:13:00 CEST

Önkéntes tőketörlesztési moratóriumra vonatkozó ajánlást adnak ki az agráriumban működő gazdálkodók számára – jelentette be Bóna Szabolcs agrárminiszter mai sajtótájékoztatóján. A program szeptember 1-jén indul, és 2027 végéig felfüggesztheti a tőketörlesztést.

Tőketörlesztési moratóriumra vonatkozó ajánlást ad ki az agráriumban működő gazdálkodók számára a Magyar Bankszövetség – jelentette be Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján a tárcával létrejött megállapodás alapján. A bankok önkéntes alapon csatlakozhatnak a programhoz, amely szeptember 1-jén indul és december 31-ig lehet belépni, a tőketörlesztés felfüggesztése pedig 2027. december 31-ig tarthat.

A kamatokat közben továbbra is fizetni kell. A Bankszövetség szerint a moratórium mintegy 500 milliárd forintnyi hiteltőke állományt érinthet.

Az elmúlt 20–25 év egyik legnehezebb időszakát éli az agrárium, ezért a válság kezelésében a finanszírozóknak is kiemelt szerepük van – mondta Bóna Szabolcs. Hangsúlyozta: a krízist csak együtt lehet kezelni, ezért a minisztérium és a Magyar Bankszövetség olyan ajánlásban állapodott meg, amely nem hatósági előíráson, hanem a hitelintézetek önkéntes csatlakozásán alapul.

A konstrukció lényege, hogy az érintett gazdálkodóknak átmenetileg nem kell megfizetniük a hitelek tőkerészét, az esedékes kamatokat azonban továbbra is rendezniük kell.

A miniszter szerint a program lényegében minden agrárgazdasági tevékenységet végző szereplő előtt nyitva állhat, ugyanakkor annak megítélése, hogy egy gazdálkodó rászorul-e a segítségre, a bankok saját eljárásrendje szerint történik. A jelentkezést gyorsított, külön eljárásban bírálhatják el a pénzintézetek.

A moratóriumnak nem lesz külön díja, és a konstrukció nem jár az állami támogatások mértékének növelésével sem. Az egyes bankoknál eltérő termékek és feltételek jelenhetnek meg. „A gazdák túlélése az egyik legfontosabb” – hangsúlyozta a miniszter. Mint mondta, az intézkedés célja a gazdálkodók működésének fenntartása. A termelők bevételeiből jelentős összeg hiányzik, aminek döntő része önhibájukon kívül alakult így. Ha nem sikerül enyhíteni a finanszírozási terheiket, gazdálkodók sokaságánál alakulhat ki likviditási probléma.

Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára arról beszélt, hogy az elmúlt hónapokban folyamatosak voltak az egyeztetések a minisztériummal. A bankszövetség elkötelezetten támogatja az ajánlást, és minden tagja figyelmét fel kívánja hívni a lépésre.

Kovács szerint az ajánlás nemcsak forgóeszközhitelekre, hanem lízingszerződésekre is kiterjedhet. A cél, hogy a mostani nehéz időszakban segítsék az agrárvállalkozások működésének fenntartását és későbbi fejlesztéseiket is.