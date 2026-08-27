Szijjártó Péter elállt a Telex elleni perétől

per;Szijjártó Péter;Samsung gyár;Telex;

2026-08-27 19:51:00 CEST

A volt külügyminiszternek 825 500 forint perköltséget kell megtérítenie a portálnak, emellett 3150 forint kereseti illetéket is be kell fizetnie

Visszavonta a Telexszel szemben indított keresetét Szijjártó Péter abban a személyiségi jogi perben, amelyet a gödi Samsung-gyárról szóló februári cikk miatt kezdeményezett. A bíróság augusztus 25-én megszüntette az eljárást - írja a lap.

A volt külügyminiszternek a végzés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül 825 500 forint perköltséget kell megtérítenie a lapnak, emellett 3150 forint kereseti illetéket is be kell fizetnie.

A Telex február 9-én jelentette meg a „Szóltak, hogy Viktor levette a védelmet a gyárról” című cikkét, amely a gödi Samsung-gyár mérgezéseivel és azok kormányzati kezelésével foglalkozott. A megjelenés után a Samsung és a gyárat ellenőrző kormányhivatal is azt állította, hogy az írás valótlanságokat tartalmaz, a lap közlése szerint azonban a konkrét állításokat részletesen nem cáfolták, és helyreigazítási kérelmet sem nyújtottak be.

Szijjártó Péter másnap azt közölte, hogy feljelenti a Telexet, később pedig többször azt mondta a lap munkatársainak: „a bíróságon találkozunk!”. Feljelentést ugyanakkor nem tett, hanem helyreigazítási kérelmet adott be, amelyben a cikk két mondatát kifogásolta. A Telex ezt elutasította. Sajtópert ezt követően nem indított, helyette személyiségi jogi pert kezdeményezett.

Az eljárásban a nyári ítélkezési szünetig nem tartottak perfelvételi tárgyalást, a felek a perelőkészítő nyilatkozatokig jutottak. A Telex előterjesztést tett arra, hogy a bíróság hallgassa meg Szijjártó Pétert és Rogán Antalt.

Szijjártó Péter július 15-én jelentette be, hogy a BYD-nál folytatja karrierjét, egy nappal később pedig elállt a Telex ellen benyújtott keresetétől. A lap azt írja, hogy a Samsung-ügyről szóló februári anyag a Telex eddigi legolvasottabb cikke.