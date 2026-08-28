Hegedűs Zsolt leváltotta a Honvédkórház főigazgatóját, azonnal ki is nevezte az utódját

főigazgató;kinevezés;felmentés;Honvédkórház;

2026-08-28 10:33:00 CEST

Az egészségügyi miniszter szerint az új vezetőtől azt várja, hogy az ország egyik legfontosabb kórháza egyszerre legyen kiemelkedő civil centrumkórház és a magyar honvéd-egészségügy meghatározó bázisa.

„Felmentettem főigazgatói tisztségéből Prof. Dr. Wikonkál Norbert Miklóst, az Észak-Pesti Centrumkórház–Honvédkórház főigazgatóját. Az intézmény új főigazgatójává Prof. Dr. Duray Gábor Zoltánt, a Honvédkórház Kardiológiai Osztályának osztályvezető főorvosát nevezem ki” – közölt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán, új vezetést és új szemléletet ígérve. Ezzel folytatódtak a személycserék a kórházak élén a Tisza-kormány megalakulása óta.

„A Honvédkórház nem egy a sok kórház közül. Magyarország egyik legfontosabb centrumkórháza, a legmagasabb progresszivitási szinten is ellátást nyújtó intézmény, amely hatalmas területért és betegkörért felel. A felelősség nagyságát jól mutatja, hogy Budapesten minden tizedik aktív fekvőbeteg-eset, és csaknem minden nyolcadik műtéti eset a Honvédkórházhoz kötődik. A Honvédkórháznak különleges küldetése is van. A magyar honvéd-egészségügy kiemelt klinikai, tudás-, képzési és képességfejlesztési központjának kell lennie” – sorolta a tárcavezető.

Hegedűs Zsolt szerint cél, hogy a Honvédkórház egyszerre legyen kiemelkedő civil centrumkórház és a magyar honvéd-egészségügy meghatározó bázisa, amely a katonai készenlétben, a missziós felkészítésben, a tömeges sérültellátásban és a válsághelyzeti egészségügyi felkészülésben is kulcsszerepet tölt be. „Erősebb betegellátás, több fejlesztés, korszerűbb Honvédkórház és megerősített honvéd-egészségügyi képesség” – szabta meg a miniszter az új főigazgató feladatát Hozzátette, hogy a Honvédkórházat Magyarország egyik legerősebb és legkorszerűbb kórházává akarják tenni.