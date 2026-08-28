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2026-08-28 13:40:00 CEST

Szíjj László az egek Ferrarijaként emlegetett luxus magánrepülőgéppel tért haza Mauritiusról, hogy aztán beüljön a méregdrága Mercedesébe

A szerény NER-járat újonnan több mint 27 milliárd forintba kerül. Az oligarcha autója alapáron 82 millió forint, ami nem sokkal marad el egy minapi hároméjszakás kiruccanás költségeitől az Indiai-óceánon található kis szigetállamra, oda-vissza.