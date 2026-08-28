Szíjj László az egek Ferrarijaként emlegetett luxus magánrepülőgéppel tért haza Mauritiusról, hogy aztán beüljön a méregdrága Mercedesébe

Szíjj László repked a legdrágább NER-jettel. Ezúttal Mauritiuson járt augusztus 23. és 26. között – írja a Duna Asztfalt tulajdonosáról az Átlátszó. Azt az OE-IAV lajstromjelű Bombardier Global 7500-as luxus magánrepülőgépet használta, amelyet a portál már 2025 decemberében is az oligarchához kötött, de most egy olvasójuk felvételeket is készített amint éppen a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren landol „az egek Ferrarija”-ként is emlegetett, újonnan 27,5 milliárd forintba kerülő magánrepülőgépet. Leszállás után a Szíjj-házaspár egy sofőr vezette – alapáron 82 millió forintba kerülő – Mercedes-Benz S 680 Maybachhal hagyta el a ferihegyi repülőtér kisgépes terminálját.
Az Átlátszó szerint a magánrepülőgép annak ellenére, hogy Bécsben parkol és osztrák lajstromjelű, az útjai során Budapestről viszi el, és oda is hozza vissza az utasait, mint most, a 8500 kilométerre fekvő Mauritiusról. Akkor kezdte meg a magyar szolgálatát, amikor a Szíjj László által korábban használt darab befejezte, és árulkodó tény, hogy a magánrepülőgép több esetben is találkozott a Szíjj-féle jachtokkal. A lap cégkapcsolatokon keresztül is bizonyítja a NER-kötődést.Szíjj László cégcsoportja leigazolta az MNB-botrány könyvvizsgálóját
A háromnapos mauritiusi kalandról kiderítették azt is, hogy nem sokkal került többe, mint a méregdrága Mercedes. – A meglehetősen rövid nyár végi kaland útiköltsége – az oda-vissza 20 órás repülőúttal és az egyik repülős oldal cikke alapján óránként 13 737 dolláros tulajdonosi repülőgép-költséggel számolva – 274 740 dollárra, átszámítva 86,2 millió forintra rúghatott.Vitézy Dávid: Háromszor annyiért, rosszabb minőségben üzemeltetné az M6-os Érd és Dunaújváros közötti szakaszát Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségeVitézy Dávid: 59 milliárd forintot fizetett vissza Szíjj László cége a mohácsi híd utánSzíjj László cége jelezte, uszályokat küldött és ezer tonna speciális terméskövet ajánlott fel a paksi felkészüléshez