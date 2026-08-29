Erős nosztalgiára, egyben szakmai önreflexióra építő körkérdést tettünk fel az egykori Telesport készítőinek, miután az M1-en ismét ezen a néven futnak a sporthírek, bónuszként pedig a nemzedékekbe beleégett logó és főcímzene, sőt nyomokban még a stúdiókép is visszatért. De mit szólnak ehhez a korábbi alapítók?
Lehetne hosszasan diskurálni arról, mi értelme ennek, 91 évesen műsorvezetőként mutatkozni a képernyőn, de nem érdemes.
A kilencvenéves televíziós szakember szerint az állami médiánál ma majmolás megy, és nincs egy őszinte tekintet sem.
Mester és tanítvány. Vitray és Friderikusz. Utóbbi podcast műsorának a vendége a születésnapos mester volt, aki pénteken ünnepelte a 89. születésnapját.
„Most, amikor olyan rengeteg eseményt tud élőben közvetíteni az egykori Telesport utóda, szükség lenne a régi nagy egyéniségekre, vagy legalább hasonlókra. Ám akik Vitray, Knézy és Gyulai nyomdokaiba léptek, az utóbbi években inkább elhagyták az MTV-t.”
November elején lesz 85 éves a Kossuth-díjas televíziós újságíró, riporter. Vitray Tamást a királyi tévében nem köszöntik fel, de ezt nem is várja el - írja a Bors.
Huszonöt éves sérelmeit hánytorgatta fel a Story4 tévé adásában Gundel Takács Gábor, akinek mondandóját Vitray Tamás sem hagyta szó nélkül - írja Bors.
Én ennek a mesterségnek Robin Hoodja voltam, és - némi túlzással - azt mondhatom, a nyilaimmal jobbára célba találtam. Erről is beszélt lapunknak Vitray Tamás, amikor a tévézés "hőskoráról" mesélt. Napjainkban már egészen más a műsorvezetők és riporterek dolga, mint néhány évtizede. Az interjúban szó esett még kollégákról és tanítványokról, régi közvetítésekről és mai műsorairól, valamint arról, hogyan tudta megszerezni a nézők mellett munkatársai megbecsülését is. Vitray a Magyar Televízió örökös tagja, de úgy véli, ma már "ki van írva a listáról".
Vitray nem megy a TV2 vasárnap esti műsorába, ugyanis Friderikusz Sándorral nincsenek jó kapcsolatban. A hazai televíziózás legnagyobb alakja letagadta, hogy ismerné a kereskedelmi csatorna műsorvezetőjét, a Borsnak úgy nyilatkozott: "Ki az a Friderikusz? Nem ismerem."
Trükkös tolvaj csalta csapdába a legendás tévést - írja a Bors. Egy fiatal férfi kiszúrta Vitray Tamás autójának kerekét, és amikor a riporter kiszállt megnézni, betörte a kocsi ablakát, majd készpénzzel, bankkártyával és a lakáskulccsal kereket oldott. Mindez június 10-én délután, a Szentendrei úton történt.
Dőreség nem látni, hogy a színházigazgatókkal kapcsolatos döntések politikai fogantatásúak. Ha pedig eleve eldöntött az eredmény, akkor mindegy, kik és mit szavaznak. Erről is beszél lapunknak Vitray Tamás, akinek napjainkban nincs túl jó kedve. A Kossuth-díjas televíziós elfogadja ugyan, hogy a felgyorsult világban megváltoztak a műsorkészítés szabályai, de ezt ő már se nézni, se művelni nem tudja. Műsoraival egykor iskolát teremtett, ám úgy látja, arra a tudásra és annak művelőire ma már nincs szükség.