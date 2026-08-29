Gébicsmadárból nyilatkozó és zsűritag

Én ennek a mesterségnek Robin Hoodja voltam, és - némi túlzással - azt mondhatom, a nyilaimmal jobbára célba találtam. Erről is beszélt lapunknak Vitray Tamás, amikor a tévézés "hőskoráról" mesélt. Napjainkban már egészen más a műsorvezetők és riporterek dolga, mint néhány évtizede. Az interjúban szó esett még kollégákról és tanítványokról, régi közvetítésekről és mai műsorairól, valamint arról, hogyan tudta megszerezni a nézők mellett munkatársai megbecsülését is. Vitray a Magyar Televízió örökös tagja, de úgy véli, ma már "ki van írva a listáról".