Megszünteti a kormány a Kásler-féle onkológiai alapítványt

alapítvány;megszüntetés;onkológia;Kásler Miklós;Hegedűs Zsolt;

2026-08-28 20:20:00 CEST

A tárcavezető szerint az alapítvány működésének eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel.

Döntöttünk: megszüntetjük a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítványt, amelyet még Kásler Miklós idején hoztak létre, és amelyre közpénzszázmilliókat, milliárdokat költöttek - jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebookon.

A tárcavezető szerint az alapítvány fontos feladatokat kapott, legalábbis papíron: az onkológiai kutatás és oktatás fejlesztésével, az új tudományos eredmények gyógyításban való hasznosításával, szakmai képzések és nemzetközi együttműködések szervezésével, a közép-kelet-európai onkológusok közötti kapcsolatépítéssel, pályázatok kiírásával és az onkológiai adatok elemzésével foglalkozott, vagyis Hegedűs szerint mindazzal, aminek valóban a daganatos betegségek megelőzését és a betegek eredményesebb gyógyítását kellett volna szolgálnia.

„Ehhez képest az alapítvány működésének kézzelfogható eredményei finoman szólva sem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. Más területen annál látványosabb volt a teljesítmény: Budapest egyik legelegánsabb részén, a hegyvidéki Diana utcában mintegy egymilliárd forintért szerzett meg és újított fel egy villát” - jelezte a miniszter, majd azt is közölte, hogy az ingatlan nem marad kihasználatlanul, olyan célra fogják hasznosítani, amely valóban a közérdeket szolgálja. Ennek konkrét formájáról a szükséges szakmai és jogi szempontok mérlegelése után döntenek.