Esterházy-emlékpark az onkológián

Esterházy Péterről elnevezett emlékparkot avattak fel a rákban elhunyt író tiszteletére Budapesten, az Egyesített Szent István és Szent László Kórház új onkológiai centruma mellett. Az onkológia több mint ötven kortárs képzőművész felajánlása révén egyedi kiállítási helyszínné változott. Amíg az épületet a közelmúltban állami forrásokból újították fel, a széles körű civil összefogással megvalósult fejlesztések azt szolgálják, hogy emberibb, barátságosabb, kényelmesebb környezet fogadhassa a daganatellenes kezelésre érkezőket és hozzátartozóikat - adja hírül az intézmény.