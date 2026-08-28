A tárcavezető szerint az alapítvány működésének eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel.
Tavaly december óta a mostanival együtt immár hat orvosnál merült fel vesztegetés elfogadása, a szakemberek kiesése sok ezer beteg kezelését érinti.
Mindkét nemnél a második helyen a tüdőrák, a harmadik helyen a vastagbélrák van.
Emellett a Pest megyei Flór Ferenc Kórházban a fül-orr-gégészet szünetel a nyár végéig, Tolna megyében pedig a megyei kórház teljes rehabilitációs és krónikus betegellátási spektruma.
Már most is évente 75 ezer új daganatos megbetegedést regisztrálnak, de a számuk ennél is magasabb lesz - hangzott el egy pénteki szakmai fórumon.
Az intézmény felújítása miatt teljesen leállt az ellátás, a betegeknek és az orvosoknak is elegük van a helyzetből.
A fejlesztések 3 milliárd forintos beruházással valósultak meg.
Az intézkedés nem érinti a sürgősségi ellátást igénylő eseteket.
Méltatlan körülmények között kell várakozniuk a Debreceni Egyetem onkológiai részlegén a betegeknek: hétfőn is hosszú sorok alakultak ki, a szabad ég alatt vártak órákat bejutásra a betegek.
A humánerőforrás-miniszternek a magyarországi onkológusokat is sikerült meglepnie új projektjével, amelyre már nemzetközi konferenciát is szerveztek.
Egy orosz lap szerint az intézménynek Moszkvában, Voronyezsben és Budapesten is lesznek központjai, amelyekben együtt dolgozhatnak magyar és orosz kutatók.
Idén több mint 5 milliárd, az elkövetkező években 10,3 milliárd forint jut az Országos Onkológiai Intézet fejlesztésére - mondta Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) vezetője vasárnap, amikor átadták az intézmény 1,7 milliárd forintból beszerzett, kiemelkedő pontosságú és eredményességű sugárterápiás eszközét.
Öngyilkos lett egy beteg a nyíregyházi Jósa András Oktatókórház onkológiai osztályán - írja a Blikk.
Életének 86. évében elhunyt Besznyák István akadémikus, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa - közölte az MTA csütörtökön.
A nők másfajta világlátást hordoznak magukban, mint a férfiak. Általában kevésbé érdekli őket a hatalom, a dicsőség, inkább arra koncentrálnak, hogy elérjenek olyan dolgokat, amelyek jobbítják az életünket.
Minden onkológiai ellátóhelyen meg kell adni a gyógyulás ideális feltételeit - mondta Ábrahám Júlia, az LMP elnökségi tagja vasárnapi budapesti sajtótájékoztatója után az MTI-nek.
Több betegszervezet is tiltakozik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) szakorvosok terápiaválasztási szabadságát korlátozó, az onkológiai kezelési lehetőségeket szűkítő terve ellen.
Szeptember közepére kifogyott a gyógyszer-támogatásra költhető keret – a Népszava információi szerint csaknem 40 milliárd forintot kell átcsoportosítani, hogy a betegek az év utolsó hónapjaiban is támogatással kapják meg a szereiket.
Durván az évi 70 ezer új rákbeteg felét érintheti hátrányosan az a terv, mellyel a kormányzat megváltoztatná a kezelésükhöz használt új készítmények beszerezését.
Esterházy Péterről elnevezett emlékparkot avattak fel a rákban elhunyt író tiszteletére Budapesten, az Egyesített Szent István és Szent László Kórház új onkológiai centruma mellett. Az onkológia több mint ötven kortárs képzőművész felajánlása révén egyedi kiállítási helyszínné változott. Amíg az épületet a közelmúltban állami forrásokból újították fel, a széles körű civil összefogással megvalósult fejlesztések azt szolgálják, hogy emberibb, barátságosabb, kényelmesebb környezet fogadhassa a daganatellenes kezelésre érkezőket és hozzátartozóikat - adja hírül az intézmény.
A korábban ígért tizenöt helyett mindössze hat új onkológiai terápiás készítmény került gyógyszertámogatotti körbe - derül ki az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) közleményéből.
Az onkológiák eredményességi mutatóinak nyilvánosságra hozását szorgalmazza a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság (MKOT). Bodoky György, a társaság tiszteletbeli elnöke a szervezet szerdai budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, nem lehet erre kényszeríteni egyik onkológiai centrumot sem, de a betegek jogos igénye, hogy nyilvánosak legyen ezek az adatok.
Újabb kutatás bizonyítja, hogy a rákbetegség pontos megállapításának késlekedése miatt sokszor nem sikerül időben megkezdeni a megfelelő onkológiai terápiát. A Szinapszis Kft. azt vizsgálta, milyen pontokon kellene javítani az ellátást, hogy a mainál több beteg kezelése legyen sikeres.