Unger Anna: Tudom, hogy mindenki a bilincsek kattanását várja, de az NVVH-t előbb létre kell hozni

tervek;bírálatok;Unger Anna;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal;NVVH;

2026-08-28 22:48:00 CEST

Az NVVH elnöke reagált a személyét ért bírálatokra is.

„Tudom, hogy mindenki az elszámoltatást várja, tudom, hogy mindenki a bilincsek kattanását várja, és tudom, hogy mindenki szeretné hallani a zörgő rácsokat, de létre kell hozni a hivatalt, meg kell választani még három elnökhelyettest” - hívta fel a figyelmet Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) megválasztott elnöke a Telexnek adott interjújában.

Unger Anna elmondta, a következő hetekben azon lesz, hogy megtalálja a legjobb munkatársakat az elnökhelyettesekkel együttműködve minden lehetséges pozícióra. Az viszont nem rajta múlik, hogy a bíróságok mikor hoznak ítéletet, mint mondta, a hivatal arra tud vállalkozni, hogy feltárja a visszaéléseket, felkutatja az eltűnt közvagyont és biztosítja a vagyonvisszaszerzés lehetőségeit. Az ellopott közpénz mértékéről jelenleg annyit tudni, hogy 20 és 60 ezer milliárd forint között van.

A szuperhatóság elnöke szerint az idei év végéig már elindulhatnak a vizsgálatok, az ellopott pénz pontos mennyiségének feltárása azonban a hatodik működési évig is eltarthat. Azt viszont leszögezte, a hivatal nem elméleti kutatóintézet lesz, bár lesz olyan része, ami nemcsak a feltárt ügyekről, hanem magáról a korrupciós rendszer bemutatásáról fog szólni.

Az interjúban Unger Anna beszélt arról is, hogy Orbán Viktor többször utalt rá, miszerint egy jól körülhatárolható kör döntötte el, mi legyen az 500 milliárd forint feletti állami beruházások sorsa, az oknyomozó újságírók munkája alapján pedig okkal feltételezhető, hogyan hoztak döntéseket az ilyen, nagy értékű beruházásokról. Konkrét neveket viszont egyelőre nem említett.

A személyét ért bírálatokra úgy reagált, „nem vagyok hülye a joghoz”, hiszen politológusként nagyon sok jogi tárgyat hallgatott. Elmondása szerint a Tiszából senkivel nem egyeztetett arról, hogy pályázni fog, mindössze két jogásznak mondta el, ebből az egyik a férje, a másik pedig „az ország egyik legjobb közigazgatási jogásza.”

Unger Anna elmondta még, hogy eredményességi kritérium a visszaszerzendő vagyon mértékével kapcsolatban nincs a munkaköri leírásában, ő bármennyivel elégedett lenne, de először fel kell tárni, hogy pontosan mennyi pénzt loptak el, aztán ebből minél többet megpróbálnak visszavenni.