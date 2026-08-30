Márki-Zay Péter nemrég még szobrot állított volna Magyar Péternek, de most már bírál, a demokratikus ellenzékét szervezné

Fidesz;rendszerváltás;zsarolás;elszámoltatás;szervezés;demokratikus ellenzék;Unger Anna;Márki-Zay Péter;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-08-30 14:09:00 CEST

Hódmezővásárhely polgármesterénél Unger Anna NVVH-á elnökké választása után telt be a pohár. Szerinte a miniszterelnököt zsarolják.

„Épp most szalad ki a Tisza a kormány alól – sürgősen korrigálni kellene...” című, kommentbe írt hosszú Facebook-posztban ment neki Magyar Péternek és a Tisza párt országgyűlési képviselői többségének Márki-Zay Péter. Hódmezővásárhely polgármestere, aki 2022-ben az akkor ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje volt, most a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökválasztása körüli perpatvart elégelte, meg. Mint írta, akármerre megyek, Unger Anna megválasztását a választók az elszámoltatás elárulásának tekintik.

Eddig Magyar Péter ekkora hibát nem követett el, soha nem ment ennyire szembe a választói akaratával – most vajon miért? Eddig tudott korrigálni, elnézést kérni, visszakozni – most miért ne tudna – sorolta a politikus, aki eddig nem egyszerűen támogatta Magyar Pétert. A választás előtt visszaléptette pártját, a Mindenki Magyarországa Néppártot, sőt azt ígérte, ha sikerül a Tisza párt elnökének a rendszerváltás, akkor szobrot állíttat neki, és szándékát az április 12-i győzelem után meg is erősítette. A témával akkor lapunk részletesen foglalkozott.

Az akkori szándékból nem lett semmi, de Márki-Zay szerint is megváltozott a közhangulat, szerinte a tiszás Facebook-csoportokból már nem csak az elégedetlenek, hanem parlamenti képviselők is távoznak. Állítása szerint Ungár Anna elnökké választásával a sajtó egységesen száll szembe, csalódásról hallani humoristától, Fidesz-paktumról, nem létező korrupciós tanulmányokról közéleti szereplőktől, és még a kommentelők szerint is alkalmatlan az új elnök. A polgármester pohara most telt be, ahogy sorolta, a Polgár Judit-fiaskó és azután, hogy az augusztus 20-i tűzijátékot versenyeztetés nélkül, meghívásos eljárásban, egyetlen ajánlatból választva a régi fideszes csapattal csináltatták meg. – A parlament meghagyta a fideszes aknamunkás legfőbb ügyészt (Nagy Gábor Bálint) az ügyészségen, vezetőnek, kiemelt fizetéssel, mentelmi joggal – és erre még csak magyarázatot sem kértek a tiszás képviselők.

„Talán még nem késő - lehet ugyanis tüntetni, lemondást követelni, új, tisztességes és demokratikus ellenzéket építeni (fogunk is!), de én nem akarok várni 4 évet a rendszerváltással – ezt ebből a kormányból, ebből a parlamentből kell MOST nekünk kikényszeríteni. (...) Ne tűrjétek, kedves tisztességes tiszás képviselők, hogy egy újabb pártállam gombnyomogatóivá és a rendszerváltás elszabotálóivá züllesszék veletek a parlamentet – szólította fel Márki-Zay Péter a kétharmados többséget.

Hódmezővásárhely polgármestere máris éket verne a Tisza-frakcióba, mert számukra, Magyar Péter helyett sógorát, az NVVH élére Ligeti Miklóst támogató Melléthei-Barna Mártont ajánlotta példaként. – Hittünk bennetek, nemcsak Magyar Péterben! Neki és nektek is meg kell értenetek a nép szavát: az elszámoltatás nem várhat éveket – írta, majd személyesen a kormányfőhöz írt néhány mondatot.

– „Miniszterelnök úr, gondolj a dicső felmenőidre, családodra! Batthyány Lajos székében ülsz, dönts felelősen! Ne hagyd magad félrevezetni, ne hagyd magad zsarolni!” – fogalmazott Márki-Zay Péter, aki szerint Magyar Péter áprilisban beírtad magát a magyar történelembe a legnagyobbak közé, de már most káoszba fordulhat a kormányzása, „odavész a legitimitás”.