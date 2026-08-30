Vitézy Dávid: A közlekedési tárca négy kekvát vett át, százmilliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz

A Millenáris Tudományos Kulturális Alapítványt, a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítványt, a Hauszmann Alapítványt és a Közép-európai Oktatási Alapítványt vette át a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, a kekvák felszámolási folyamatában, és a négy alapítvány átvételével 100 milliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz – derült Vitézy Dávid vasárnapi Facebook-posztjából. A miniszter kiemelte, A folyamat mostanra lezárult, és egyértelmű, hogy nem lesz olyan közfeladat vagy szolgáltatás, amelynek a minősége romlani fog az új rendszerben.
Vitézy szerint eközben számtalan, teljesen felesleges kifizetőhelyként szolgáló pozíciót sikerült felszámolni, és jelentős mennyiségű állami vagyon használata válik újra átláthatóvá és ellenőrizhetővé. Megjegyezte, hogy a kekvák kuratóriumaiban jellemzően politikusok ültek, és állami vagyonnal gazdálkodtak, csak éppen teljesen átláthatatlan és ellenőrizhetetlen módon. – Évek óta ennek a rendszernek az átalakítása az uniós források felszabadításának egyik feltétele volt, de a Fidesz-kormány ezt nem volt hajlandó megtenni.Visszavette a Tisza-kormány a megszüntetett kekvák vagyonát, és szétosztotta a tárcák között
Mostanra pontosan látjuk, hogy nem azért, mert az ország szuverenitását védték, hanem mert az évek alatt felépített, a közpénzek felhasználásának átláthatatlanságát szolgáló rendszert nem akarták feladni – tette hozzá a közlekedési és beruházási miniszter. Hangsúlyozta, hogy augusztus végével lezárul a kekvák felszámolása, a vagyonuk pedig minden esetben visszakerült az államhoz. Vitézy Dávid szerint őszintébb lett volna, ha Fidesz által létrehozott kekvákat – céljuk alapján – magánérdekű közvagyonkezelő alapítványoknak nevezik el.Milliárdok csorogtak több fideszes érdekeltségbe a kekvákbólDöntött az Alkotmánybíróság, a kekvák ügyében elutasította a Fidesz kérését