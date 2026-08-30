Vitézy Dávid;állami vagyon;visszavétel;kekva;Közlekedési és Beruházási Minisztérium;

2026-08-30 12:57:00 CEST

Vitézy Dávid: A közlekedési tárca négy kekvát vett át, százmilliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz

A miniszter szerint nem lesz olyan közfeladat vagy szolgáltatás, amelynek a minősége romlani fog az új rendszerben.