Rózsáné Sádt Mónika lesz a NAV új elnöke

Pénzügyminisztérium;új elnök;Nemzeti Adó- és Vámhivatal;Kármán András;

2026-08-31 17:55:00 CEST

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal leendő bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese pedig Sisák Attila lesz.

A nyilvános pályázati eljárás lezárását követően Kármán András pénzügyminiszter Rózsáné Sádt Mónikát nevezi ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új elnökének. A NAV leendő bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese dr. Sisák Attila lesz. Az új vezetés feladata egy korszerű, hatékony, politikai befolyástól mentes és szakmailag hiteles adóhatóság felépítése - közölte szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében a Pénzügyminisztérium.

Azt írják, hogy az előző kormányzat alatt a NAV politikai befolyás alá került, az adóhatóság közbizalma és szakmai hitelessége pedig meggyengült. Az új vezetés egyik legfontosabb feladata ennek helyreállítása. Olyan adóhatóságra van szükség, amely segíti a tisztességesen adózó magánszemélyeket és vállalkozásokat, ugyanakkor következetesen és kivétel nélkül fellép mindazokkal szemben, akik megpróbálnak kibújni a közteherviselés szabályai alól. Leszögezik:

A NAV-nál a jövőben senki nem számíthat politikai védelemre vagy kivételezett bánásmódra

A tájékoztatás szerint a NAV elnöki tisztségére kiírt nyilvános pályázatra összesen 49 jelentkezés érkezett a Pénzügyminisztériumhoz. A NAV-ot felügyelő adószakterület a benyújtott pályázatok szakmai értékelése alapján kilenc jelöltet javasolt az első körös, államtitkári szintű meghallgatásra. Az államtitkári bizottság ezt követően öt jelöltet terjesztett tovább miniszteri meghallgatásra. A kiválasztási folyamat és a miniszteri bizottság javaslata alapján

Rózsáné Sádt Mónika kap megbízást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetésére.

A szaktárca azt írja, Rózsáné Sádt Mónika több évtizedes, széles körű adószakmai tapasztalattal rendelkezik. Pályafutása során a könyvvizsgálattól, az adóbevallások, adójelentések készítésén keresztül a kockázatkezelési rendszerek felügyeletéig számos területen dolgozott. Jelenlegi munkahelyén, a DIAGEO Csoportnál több mint tíz országban működő szervezetet vezet, és adózási, adatszolgáltatási, irányítási, megfelelési, külkereskedelmi és technológiai folyamatokért felel.

Hozzáteszik: Hazai és nemzetközi szakmai tapasztalata mellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jövőjéről megfogalmazott stratégiai elképzelései is meghatározó szerepet játszottak kiválasztásában. Célja egy olyan korszerű adóhatóság kialakítása, amely egyszerűbbé és átláthatóbbá teszi az adózást, hatékonyan támogatja a költségvetési stabilitást, szervezetében és szemléletében pedig alkalmazkodik a XXI. század kihívásaihoz.

„A kívánatos intézményi karakter: segítség a jogkövetőnek, kiszámíthatóság mindenkinek, következetes fellépés a jogsértővel szemben”

– fogalmazott elnöki pályázatában Rózsáné Sádt Mónika. Ez a szemlélet határozza meg azt az irányt is, amelyet az új vezetésnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal működésében képviselnie kell.

A NAV bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese Sisák Attila lesz.

A Pénzügyminisztérium szerint több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az adó- és költségvetési csalások, a pénzmosás, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezett bűnözés elleni fellépés területén. Pályafutása során a rendőrség, a Pénzügyminisztérium, a Vám- és Pénzügyőrség, majd a NAV kötelékében dolgozott a közvagyon védelméért. Jelenleg az OTP Bank Szankciós Szűrési Osztályát vezeti.

Hozzáteszik, Sisák Attila korábbi NAV-os tapasztalatai révén közvetlenül is ismeri a szervezet működését és azokat a folyamatokat, amelyek az elmúlt években az adóhatóság hitelességének meggyengüléséhez vezettek. Feladata a NAV bűnügyi és rendészeti területének szakmai megerősítése, valamint annak biztosítása lesz, hogy a hatóság minden visszaéléssel szemben következetesen, politikai vagy személyi szempontoktól függetlenül járjon el.

A tárca kiemeli: Az új vezetés előtt álló feladat jelentős, vissza kell építeni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakmai tekintélyét és a szervezetbe vetett közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni.