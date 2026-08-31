Ütött az utolsó óra az öttusában

Ütött az utolsó óra az öttusában - többek között ezt mondta Marosi Ádám, világbajnok, olimpiai bronzérmes versenyző a Magyar Öttusa Szövetség tisztújító közgyűlésén, ahol a küldöttek Réczei Géza elnök leváltásáról döntöttek, és helyette a 76 éves - 60 éve a sportágban tevékenykedő - Bretz Gyulát bízták meg a szervezet irányításával a következő négy évre.