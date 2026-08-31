A Nemzeti Adó- és Vámhivatal leendő bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese pedig Sisák Attila lesz.
A közgazdász megbízatása januártól hat évre szól.
Mesterházy Attila gratulációjáról, a címkézett pártemberekről és arról is beszélt lapunknak Tóth Bertalan a szocialisták új elnöke, hogy miként rázná fel a vidéki szervezeteket.
Ma iktatják be elnöknek Rumen Radevet, az új bolgár elnököt, akit Oroszország előretolt bástyájának tartanak. Az érintett ezt tagadja, állítása szerint ő csak „a bolgár nemzet kémje”. Szerinte új megközelítések kellenek az EU-orosz viszonyban, s fel kell oldani a Moszkva elleni uniós büntetőintézkedéseket.
Ütött az utolsó óra az öttusában - többek között ezt mondta Marosi Ádám, világbajnok, olimpiai bronzérmes versenyző a Magyar Öttusa Szövetség tisztújító közgyűlésén, ahol a küldöttek Réczei Géza elnök leváltásáról döntöttek, és helyette a 76 éves - 60 éve a sportágban tevékenykedő - Bretz Gyulát bízták meg a szervezet irányításával a következő négy évre.
Új elnököt választott a szlovákiai Magyar Közösség Pártja. Menyhárt József új elnökre nem kis feladat vár, neki kellene visszaszereznie a 2010-ben elveszített parlamenti mandátumokat. A magyar kormány „jottányit sem enged”, továbbra is csak az MKP-t tekinti magyar pártnak, Bugárék „vegyes pártja” kiközösített marad. Erdélyben Tőkés László kegyvesztettsége véglegesnek tűnik.
Negyedik próbálkozásra megválasztották az új olasz államfőt. Ahogy várható volt, Sergio Mattarella veterán alkotmányjogász váltja fel a január 14-én lemondott, 89 éves Giorgio Napolitanót. Három alkalommal kétharmados támogatásra lett volna szükség, de ezt nem sikerült elérni, negyedszerre viszont már elegendő volt az egyszerű többség is.
Az Alkotmánybíróság (Ab) elnökének megválasztása is szerepel az Országgyűlés jövő heti napirendi javaslatai között. A csütörtökön közzétett tervezet szerint erről hétfőn titkos szavazással döntenek a képviselők. A dokumentumban személyi javaslat nem szerepel.