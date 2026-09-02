Ukrajna lezárja Oroszország légterét, jelentette be Zelenszkij

Ukrajna;Vlagyimir Putyin;figyelmeztetés;reagálás;légtérzár;bejelentés;légiforgalom;légicsapások;állami terrorizmus;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2026-09-02 08:01:00 CEST

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedd este arra figyelmeztette a légitársaságokat, biztosítókat és külföldi kormányokat, hogy Oroszország légtere mostantól „de facto zárva lesz” az ukrán drónok miatt. Vlagyimir Putyin orosz elnök válaszul „állami terrorizmussal” vádolta Kijevet, annak ellenére, hogy Oroszország hatodik egymást követő nap légicsapásokkal sújtotta az ukrán fővárost.

Ukrajna nem magát a polgári repülést akarja fenyegetni, de a Moszkvába, Szentpétervárra vagy más nagyobb csomópontokba járatokat üzemeltető légitársaságoknak figyelembe kell venniük az orosz égbolton lévő drónok kockázatát – mondta szokásos esti videóüzenetében Zelenszkij.

„Ma figyelmeztetni szeretnénk minden légitársaságot, amely az orosz légteret használja, minden biztosítót, mindenkit, aki még mindig használja a kulcsfontosságú orosz repülőtereket – az orosz égbolt teljességgel veszélyessé válik” – mondta.

Az elnök megjegyezte, Ukrajna nem akarja magát a polgári repülést fenyegetni. Csak annyi drón lesz Oroszország égboltján, hogy ezt figyelembe kell majd venni.

„Bár az orosz hatóságok nem fognak erről kellő módon beszámolni, az orosz égbolt de facto (valójában) le lesz zárva: az Oroszország által kirobbantott háború lezárja az ő égboltját is”

– tette hozzá Zelenszkij. Bejelentésére reagálva Putyin egy sajtótájékoztatón „állami terrorizmussal” vádolta meg Ukrajnát, és azt mondta, hogy Moszkva nem fog terroristákkal tárgyalni.

„Nem hallottam ilyen bejelentéseket, de ha hangosan kimondják őket, akkor az állami terrorizmus jelent. Szeretnék rámutatni, hogy a tárgyalások folytatását kérik tőlünk, személyes találkozókat kérnek. Mi nem tárgyalunk terroristákkal”

– mondta Putyin.

Oroszország rakéta- és dróntámadásai már 2022 februárja, az Ukrajna elleni teljes körű invázió megkezdése óta ötödik éve blokkolják Ukrajna légterét.

Bejelentésében Zelenszkij hivatkozott Oroszország folyamatossá vált légitámadásaira, kiemelve a szeptember 1-jei csapásokat, amelyekben 12 ember halt meg és további 21 megsebesült az ukrán fővárosban és a Kijevi megyében.

„Ez nyilvánvaló orosz terror a civilek ellen. A teljes körű invázió kezdete óta Oroszország blokkolni igyekszik kikötőinket, és az Ukrajna elleni orosz csapások miatt az égboltunk zárva van a polgári légiközlekedés előtt” – emékeztetett.

A Kyiv Independent hírportál szerint Kirilo Budanov, az elnöki hivatal vezetője üdvözölte Zelenszkij bejelentését, és elítélte Oroszország támadásait, mondván, hogy „Ukrajna határozott és arányos választ fog adni”.

A Telegram-bejegyzésben Zelenszkij a Kijevben és Moszkvában szolgáló nagykövetekhez is fordult, sürgetve őket, hogy figyelmeztessék kormányaikat, valamint az oroszországi célpontokat kiszolgáló légitársaságokat. Közlése szerint az ukrán hatóságok teljes körű tájékoztatást nyújtanak a veszélyekről a nemzetközi szervezeteknek.

Ukrajna ugyanakkor az elnök szavai szerint együtt fog működni az Oroszországba utazó partnerekkel, és kész szüneteltetni csapásait a biztonságos áthaladás érdekében, ahogyan azt John Ratcliffe-nek, a CIA igazgatójának augusztus 25-i moszkvai útja során is tette.

„Ezért a diplomácia és a tárgyalások érdekében – amikor partnereink ezzel kapcsolatban hozzánk fordulnak – biztosítjuk majd, hogy az orosz égbolt bizonyos időszakokra és bizonyos irányokban megtisztuljon a drónoktól”

– mondta.