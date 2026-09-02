A Mészáros Csoport vezeti a legértékesebb családi vállalkozások idei rangsorát

rangsor;Mészáros Lőrinc;Forbes magazin;

2026-09-02 12:19:00 CEST

A Forbes listáján szereplő negyven cég becsült összértéke 4710 milliárd forint, ebből 1361,5 milliárd forint jut Mészáros Lőrinc családjának vállalatcsoportjára.

Idén is a Mészáros Csoport került a Forbes negyven legértékesebb családi vállalkozást összesítő rangsorának élére – írja a 24.hu.

A rangsorban szereplő negyven társaság együttes becsült értéke 4710 milliárd forint. Ennek több mint negyedét a Mészáros Csoport adja 1361,5 milliárd forinttal. A portál összevetése szerint ez a negyven vállalkozás együtt a 2025-ös, 86 893 milliárd forintos magyar GDP mintegy 5,4 százalékának megfelelő értéket képvisel.

A második helyen Felcsuti Zsolt családjának MPF Holdingja áll 489,5 milliárd forintos becsült cégértékkel. A Duna Aszfalt, Szíjj László családjának vállalkozása 293,8 milliárd forinttal lett harmadik, míg Csányi Sándor családjának Bonafarm csoportja 281,3 milliárd forintos értékkel a negyedik helyet foglalja el.

Az első ötbe bekerült még a Bárány László családjához tartozó Master Good csoport is, amelyet 234 milliárd forintra értékeltek.