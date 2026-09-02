A Mészáros Csoport vezeti a legértékesebb családi vállalkozások idei rangsorát

Idén is a Mészáros Csoport került a Forbes negyven legértékesebb családi vállalkozást összesítő rangsorának élére – írja a 24.hu.
A rangsorban szereplő negyven társaság együttes becsült értéke 4710 milliárd forint. Ennek több mint negyedét a Mészáros Csoport adja 1361,5 milliárd forinttal. A portál összevetése szerint ez a negyven vállalkozás együtt a 2025-ös, 86 893 milliárd forintos magyar GDP mintegy 5,4 százalékának megfelelő értéket képvisel.
A második helyen Felcsuti Zsolt családjának MPF Holdingja áll 489,5 milliárd forintos becsült cégértékkel. A Duna Aszfalt, Szíjj László családjának vállalkozása 293,8 milliárd forinttal lett harmadik, míg Csányi Sándor családjának Bonafarm csoportja 281,3 milliárd forintos értékkel a negyedik helyet foglalja el.
Az első ötbe bekerült még a Bárány László családjához tartozó Master Good csoport is, amelyet 234 milliárd forintra értékeltek.Mészáros Lőrinc helyett Nyerges Zsolt támogatná a mélyszegénységben élő gyermekeket, de száz helyett csak 14-etLefotózták Mészáros Lőrincet, éppen Monte-Carlóban tengeti a NER utáni életét