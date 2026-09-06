Radnóti: egyszerűen befagyott Magyarország

Valamilyen drámai változásra van szükség, amely a közhangulatot megfordíthatja és ez - sajnos - nem lehet más, mint az összefogás - mondja Radnóti Sándor, aki elárulja azt is, múlt héten többekkel együtt talákozott Bajnai Gordonnal és egy új ellenzéki megegyezés szükségességére hívták fel figyelmét. A Széchenyi-díjas egyetemi tanár szerint a fő veszély, hogy azokat a jogfosztó, antidemokratikus és botrányos döntéseket, amelyeket a Fidesz négy év alatt meghozott, a választás legitimálja.