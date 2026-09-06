Jó szokásához híven idén is a magyar kortárs irodalomra koncentrál a szeptember 7-én, vagyis hétfőn kezdődő PécsLIT Irodalmi Fesztivál. A vendégek között helyet kap Halász Rita, Spiró György, Bognár Péter, Bartis Attila, Tóth Marcsi és Csehy Zoltán is.
Az eseménynek a Három Holló Kávéház adott otthont.
Radnóti Sándor esztéta, filozófus arcképei Soros György kivételével elhunyt barátoknak állít emléket. Senkit, semmit sem szépít.
A süketnéma Isten és más bírálatok: most megjelent művében Radnóti Sándor az elmúlt években keletkezett műbírálatait gyűjtötte egybe, ami tehát mintegy folytatása Az Egy és a Sok (Jelenkor, 2010) című kötetének.
Azok a művészek, akik kritizálják a Magyar Művészeti Akadémiát, behódolnak-e, ha járadékot kérelmeznek tőle? - ilyen dilemma elé állította a kormányzat a művészeket.
Radnóti Sándor: nincs már konzervatív hang. A 70 éves Széchenyi-díjas esztétával a vs.hu készített interjút, ebből közlünk részleteket.
Az ember nem ül le egy asztalhoz olyan kormányfővel, aki nyíltan uszít, pengekerítést épít a menekültek elé, illiberális demokráciáról szónokol. Ez evidencia - mondta lapunknak Radnóti Sándor Széchenyi-díjas egyetemi tanár, aki elsőként csatlakozott Fehér Márta professzor felhívásához, amelyben arra kérte korábban kitüntetett kutató- és oktatótársait, hogy bojkottálják Orbán Viktor, a Pesti Vigadóba meghirdetett díszvacsoráját.
Valamilyen drámai változásra van szükség, amely a közhangulatot megfordíthatja és ez - sajnos - nem lehet más, mint az összefogás - mondja Radnóti Sándor, aki elárulja azt is, múlt héten többekkel együtt talákozott Bajnai Gordonnal és egy új ellenzéki megegyezés szükségességére hívták fel figyelmét. A Széchenyi-díjas egyetemi tanár szerint a fő veszély, hogy azokat a jogfosztó, antidemokratikus és botrányos döntéseket, amelyeket a Fidesz négy év alatt meghozott, a választás legitimálja.