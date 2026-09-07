Varga adócsökkentést jelentett be 2017-re

Az adócsökkentés és az otthonteremtés költségvetésének nevezte a jövő évi büdzsét a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály szerdán elmondta, hogy a sertéshús mellett a tej, a tojás és a baromfi áfája csökkenhet jövőre 5 százalékra, de mérséklődik az internethasználat és az éttermi szolgáltatások forgalmi adója is. Az állam működési büdzséje nullszaldós lesz.