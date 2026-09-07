A vármegyékről, a főispánokról és a miniszterelnök illetményéről is szó lesz.
Az Orbán-kormány jól bevált kommunikációs módszere, hogy tagad, amikor megszorításokat hajt végre, az előrejelzés alapján azonban olyan kiigazításokra lesz szükség, ami nehezen elképzelhető megszorítások nélkül.
Az Orbán-kormány optimista.
A kabinet elmulasztotta az államadósság csökkentését, részben emiatt nőttek hatalmasra a kamatkiadások. A ferihegyi repülőtér üzemeltetőjének felvásárlása is növeli a hiányt és az államadósságot.
A közgazdász megbízatása januártól hat évre szól.
A megoldást uniós pénzek érkezése jelentené.
Május 30-án nyújtják be az Országgyűlésnek. Négy százalékos gazdasági növekedéssel és hat százalékos inflációval számolnak.
Varga Mihály viszont tavaly ősszel még arról beszélt, nincs szó az euró bevezetésének előkészítéséről.
Matolcsy György nem írta alá a kabinet rendeleti költségvetését, amit egyébként néhány óra alatt tekintett át a testület.
A kormány 2022-es költségvetési költekezése túlfűtheti a magyar gazdaságot – olvasható a Költségvetési Tanács elemzésében. Az erőltetett növekedés ára a választások utáni kiigazítás lehet, ám lehet, hogy ezzel már egy másik kormánynak kell bajlódnia.
Történetében először a sarkára állt a Költségvetési Tanács és feladatokat adott a kormánynak a 2021-es költségvetés tervezett módosításával kapcsolatban.
Nincsenek alapvető ellenvetései a Költségvetési Tanácsnak (KT) a 2017. évi költségvetési törvényjavaslat tervezetének hitelességével és végrehajthatóságával szemben - közölte a KT az Országgyűlés honlapján nyilvánosságra hozott jelentésében.
Az adócsökkentés és az otthonteremtés költségvetésének nevezte a jövő évi büdzsét a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály szerdán elmondta, hogy a sertéshús mellett a tej, a tojás és a baromfi áfája csökkenhet jövőre 5 százalékra, de mérséklődik az internethasználat és az éttermi szolgáltatások forgalmi adója is. Az állam működési büdzséje nullszaldós lesz.
A Költségvetési Tanács (KT) megadja az előzetes hozzájárulását a jövő évi költségvetési törvényjavaslat zárószavazásához.
15 éven belül csődbe mehet Szlovákia, ha elmaradnak a reformok vagy nem emelik az adókat, állítja a Költségvetési Tanács. A demográfiai előrejelzések olyan rosszak, hogy a jelenlegi szabályozás mellett hamarosan az egekbe nő az államadósság - írja az ujszo.com.
Várhatóan 3 százalék körüli lesz az idei gazdasági növekedés - jelentette ki a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) és a Költségvetési Tanács elnöke.
A Költségvetési Tanács (KT) hétfői ülésén kialakította véleményét a jövő évi költségvetési törvényről, értékelésében kiemelte: nincsenek olyan alapvető ellenvetései, amelyek indokolnák a véleményezésre átadott dokumentummal kapcsolatban az egyet nem értés jelzését. A KT viszont szükségesnek tartja, hogy a 2015-ben - a 2014-es előirányzathoz képest - bekövetkező jelentős elmozdulásokat a költségvetési törvényjavaslat indokolása részletesen mutassa be. A tanács többféle kockázatot azonosított a hiánycél teljesülésével kapcsolatban.
A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) hétfőn a Költségvetési Tanács (KT) elé terjeszti a központi költségvetés 2015-ös évre vonatkozó tervezetét.
A múlt heti uniós figyelmeztetés után most itthon is intőt kapott a kormány: a Költségvetési Tanács elnöke szerint ugyanis a következő 4-5 évben nem fog csökkenni az államadósság Magyarországon - olvasható az MSZP közleményében.
A kormány kénytelen megemelni 152 milliárd forinttal az állami cégvásárlások miatt a költségvetés kiadási oldalát - derül ki a Költségvetési Tanácsnak (KT) véleményezésre benyújtott tervezetből. Így a pénzforgalmi szemléletű hiány fél százalékponttal fog növekedni. Az idei költségvetés évközbeni módosítására számítani lehetett, mert a Fidesz egyes társaságoknál úgy hajtotta végre a visszaállamosítást, hogy annak nem volt meg a fedezete.
A Nemzetgazdasági Minisztérium idei költségvetést módosító tervezete 152 milliárd forinttal emelné meg a kiadásokat, amely a pénzforgalmi hiányt GDP-arányosan 0,5 százalékponttal növelné - derül ki a Költségvetési Tanácsnak véleményezésre benyújtott tervezetből. Az NGM szerint az uniós módszertan szerinti hiánycél nincs veszélyben, de a KT nem zárta ki ennek kockázatát, ezért egyebek mellett az Országvédelmi Alap fenntartását javasolta.
Közvetve elismerte lapunknak Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács (KT) elnöke, hogy trükközött a kormány, amikor a 2013. év végi GDP arányos államadósság mértékét úgy állította be, hogy az alacsonyabb legyen, mint amekkora a megelőző esztendő zárónapján volt.