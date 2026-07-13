Magyar Péter: Az Alaptörvény 17. módosítása nem a jogállam vége, hanem annak a kezdete

Polt Péter;Alaptörvény-módosítás;Sulyok Tamás;Magyar Péter;

2026-07-13 19:43:00 CEST

A miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján megismételte, Sulyok Tamás köztársasági elnök számára már csak két út van, vagy lemond, vagy öt napon belül aláírja a megbízatása megszűnését is magában foglaló jogszabályt.

Történelmi szavazáson vagyunk túl, a Magyar Országgyűlés kétharmadot is meghaladó többséggel elfogadta az Alaptörvény 17. módosítását, ezzel megkezdtük, vagy befejezetük az Orbán-rendszer közjogi átalakítását. Szeptembertől indulhat a lehetőleg minden embert bevonó alkotmányozási folyamat – szögezte le a Parlament épületében tartott sajtótájékoztatóján Magyar Péter.

A miniszterelnök ismertette a módosítás lényegét, amellyel megszűnik a köztársasági elnök mandátuma, megbízatása. Közölte, visszaadják az állam intézményeit, elsősorban az elnöki intézmény jelentését a magyar embereknek, korlátot állítanak a hatalom bebetonozásának, megerősítik a bíróságok, az Alkotmánybíróság függetlenségét és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításával megteremtjük a közvagyon visszaszerzésének alkotmányos alapját. Egy demokratikusan megválasztott parlament demokratikus többsége a jogállamnak mindenben megfelkelő eljárás végén hozott egy egyértelmű döntést, ami nem a jogállam vége, hanem annak a kezdete.

Ezzel a szavazással lezártunk egy korszakot, de folytatjuk és megyünk tovább. Ez az egyik legnagyobb vállalásunk volt a választási kampányban. Többször elmondtuk már, hogy erre kértünk és erre kaptunk teljesen világos felhatalmazást a magyar emberektől, nem árultunk zsákbamacskát, és az emberek soha nem látott mértékben szavaztak a Tisza pártra, és e program végrehajtására. A munka folytatódik az ügynökakták nyilvánosságra hozásával, az uniós források hazahozatalának folytatásával, a pénzek jó felhasználásával, a korrupció elleni közdelemmel, az iskolakezdési támogatások bevezetésével – mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a kormány a héten tárgyalja a Szent István-programot, amelynek alapján tíz településenként plusz egymilliárd forintot ad a kormány.

Magyar Péter szerint a mostani Alaptörvény-módosítással megszüntették annak a lehetőségét, hogy évtizedekre valaki vagy valakik, akár egy maffia elfoglalja a saját embereivel a magyar államot.

– Sulyok Tamás előtt nincs más út: vagy lemond, vagy öt napon belül aláírja az Alaptörvény-módosítást, hogy ki lehessen hirdetni, hatályba lehessen azt léptetni.

Nincs más közjogi lehetősége, mert éppen az Orbán-kormány egy másik Alaptörvény-módosításával elvették ugyanis azt a hatáskörét. hogy érdemben, tartalmilag alkotmányos kifogást fogalmazzon meg, és előzetes normakontrollt kérhessen az Alkotmánybíróságtól. Közjogi érvénytelenségben pedig nyilvánvalóan nem szenved, minden szabályosan ment, szabályosan tárgyaltuk. Ha az elnök lemond, akkor az Országgyűlés ideiglenesen a helyébe lépő elnöke fogja ellátni az Alaptörvény-módosítást a kézjegyével, és utána kihirdetjük. Ebben semmilyen időhúzás, semmilyen pártközpontból írt beadvány nem akadályozhat meg bennünket. A hatalom forrása, bármennyire sem tetszik ez a szétesés előtt álló Fidesznek és bábjaiknak, mégiscsak a magyar nép, és ennek a hatalomnak érvényt is fogunk szerezni – szögezte le a miniszterelnök.

Magyar Péter szerint az lehetett volna az államfő távozásának más módja is. Hozzátette, hogy a köztársasági elnöki tisztség tiszteletéből fakadóan megpróbálták személyesen is meggyőzni, szakmai érvekkel, és hajlott is erre, de vagy megzsarolták vagy megfenyegették. A kormányfő kitért arra, hogy sajnálja a Fidesz szavazókat, ha még vannak, hogy egykori idoljuk, hajóskapitányuk, miközben vihar van, és szerinte fenyegeti a demokráciát valaki vagy valami, felül egy repülőjáratra, és a Facebookon posztolgat, üzenget, emojikat küld. Ez az ember Dallasba tart, és Dallasban fogja ötezer vagy tízezer dolláros jeggyel a zsebében „védeni az önkénytől” Magyarországot.

Szerinte ez a „faramuci helyzet” vezetett Gulyás Gergely – mondvacsinált indokokkal bejelentett lemondásához, teljesen szétesett ez egykori állampárt, az eddig ismert Fidesz a végnapjait éli. – Innen csak lejjebb van, bárki is lesz ennek a frakciónak a vezetője, csak rosszabb jöhet.

Nem lennék most a Fidesz szavazók helyében: a propagandistáik egymást gyalázzák, megindult a marakodás a frakcióvezetői pozícióért Pócs János, Takács Péter és Németh Balázs között

– jegyezte meg Magyar Péter.