Bontják a rákosrendezői épületeket

bontás;Tóth József;közbiztonság;Rákosrendező;XIII. kerület;

2026-09-07 15:51:00 CEST

Korábban az ide beköltöző illegális lakásfoglalók elfogadhatatlan közbiztonsági és köztisztasági állapotokat okoztak a környéken.

Hétfőn megkezdődött az elhagyatott, leromlott állapotú épületek bontása Rákosrendezőn - írta Facebook-bejegyzésében a XIII. kerület polgármestere.

Tóth József emlékeztetett: júliusban Karácsony Gergely főpolgármesterhez, Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszterhez, valamint Baricska Norbert Tamás Budapest rendőrfőkapitányához fordult nyílt levélben az egykor MÁV-dolgozók által lakott ingatlanok helyzete miatt. Állítása szerint az épületekbe beköltöző illegális lakásfoglalók elfogadhatatlan közbiztonsági és köztisztasági állapotokat okoztak a környéken.

A megkereséshez több mint 1000, a környéken élő ember aláírását is eljuttatták, akik a helyzet rendezését kérték. A polgármester hangsúlyozta, hogy a XIII. Kerületi Önkormányzat sem közigazgatásilag, sem tulajdonjogilag nem érintett a területen, ennek ellenére felajánlotta segítségét az épületek elbontásához.

A most elindult munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak. Ezt követően a BKM, amelyet Tóth József a terület tulajdonosaként nevezett meg, vállalta a keletkező romok elszállítását.

A polgármester azt írta, bízik abban, hogy erre haladéktalanul sor kerül, még mielőtt a környéket illegális hulladéklerakóként kezdenék használni.