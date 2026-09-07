A Covid-időszak beszerzéseiről vár dokumentumokat az Egészségügyi Minisztérium

dokumentumok;túlárazás;COVID-19;Hegedűs Zsolt;

2026-09-07 15:27:00 CEST

A miniszter jelezte, a rendelkezésükre álló anyagokat már átadták a Külügyminisztériumnak és a nyomozóhatóságoknak.

A Covid-időszak közpénzből finanszírozott beszerzéseihez kapcsolódó dokumentumokat, levelezéseket, elektronikus feljegyzéseket és más adatokat vár a minisztérium.

Hegedűs Zsolt tárcavezető egy hétfői Facebook-posztjában azt kérte, akinek ilyen anyag van a birtokában, a [email protected] címre juttassa el.

A miniszter közlése szerint sok, szervereken tárolt fájlt, elektronikus feljegyzést, levelezést és más dokumentumot sikerült megmenteniük. Az általuk elérhető és az ügyek feltárásához szükséges anyagokat már továbbították a Külügyminisztériumnak, valamint az illetékes nyomozóhatóságoknak.

Hegedűs Zsolt egy most nyilvánosságra került külügyminisztériumi feljegyzést is ismertetett. Eszerint egy közvetítőcég Kínában 186 ezer dollárért vásárolt 30 ezer koronavírus-gyorstesztet, majd 570 ezer dollárért értékesítette azokat a magyar államnak. A tárca feljegyzése 384 ezer dolláros „haszonról” beszélt. A politikus azt írta, választ akarnak kapni arra, ki tudott erről, ki döntött, és miért nem történt lépés, ha az államnak tudomása volt az ügyről. Úgy fogalmazott: nem ennél az egy beszerzésnél akarnak megállni.

A Külügyminisztériummal és a nyomozóhatóságokkal együttműködve a Covid-19 pandémia alatti összes jelentős beszerzést fel akarják tárni. Hegedűs Zsolt külön említette a lélegeztetőgépeket, a teszteket, a maszkokat és védőfelszereléseket, az egészségügyi eszközöket, valamint minden más, a járvány idején közpénzből végrehajtott beszerzést.

A vizsgálni kívánt kérdések között szerepel, milyen áron szerezték be az eszközöket, végül mennyit fizetett értük az állam, kik voltak a közvetítők, mekkora haszon keletkezett, kik hozták meg a döntéseket, és hová került a közpénz. A tárcavezető nyomatékosította, megőrzött dokumentum számít, mert azt akarják feltárni, mi történt a Covid-beszerzések milliárdjaival.