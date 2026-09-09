Az amerikai futballban a döntő a legjobb

Az európai labdarúgásban a döntőben mindig kivárásra játszanak a csapatok, a másik hibájában bíznak, ezzel szemben az amerikai futballban a finálé a legjobb, az együttesek az első pillanattól győzelemre törnek – véli Faragó Richard, az amerikai futball nagydöntőjének, a Super Bowl-nak magyar kommentátora.