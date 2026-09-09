Hét hónap szünet után magyar idő szerint csütörtök hajnalban (tv: Aréna 4, 2.20) a címvédő Seattle Seahawks és az idén döntős New England Patriots összecsapásával kezdődik a profi amerikaifutball-liga (NFL) 2026-os idénye.
A New England Patriots nyerte a profi amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjét, az 53. Super Bowlt, miután 13-3-ra legyőzte a Los Angeles Rams együttesét.
Több széfet és valószínűleg fegyvereket is elraboltak hétfőn Rob Gronkowski, a New England Patriots játékosának házából, miközben a sportoló a Super Bowlon játszott – írta a BostonGlobe.com.
Magyar idő szerint hétfő hajnalban jön a Super Bowl LII, a New England Patriots és a Philadelphia Eagles főszereplésével.
Az amerikai foci olyan játék, ami órákon keresztül tart, és a végén mindig a New England Patriots nyer. Így szólhatna az angol válogatott Gary Lineker klasszikus, az európai labdarúgásra és a németekre vonatkozó mondásának NFL-re szabott átirata.
A New England Patriots 25 pontos hátrányból fordítva minden idők első hosszabbítással zárult Super Bowlján 34-28-ra legyőzte az Atlanta Falconst.
A regnáló bajnok New England Patriots a Kansas City Chiefs ellen kezdi a szezont. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint jó esély van a címvédésre.
Az európai labdarúgásban a döntőben mindig kivárásra játszanak a csapatok, a másik hibájában bíznak, ezzel szemben az amerikai futballban a finálé a legjobb, az együttesek az első pillanattól győzelemre törnek – véli Faragó Richard, az amerikai futball nagydöntőjének, a Super Bowl-nak magyar kommentátora.
A New England Patriots nyerte meg a LI. Super Bowlt, az észak-amerikai profi amerikaifutball-bajnokság 2016-os szezonjának nagydöntőjét, miután drámai feltámadást követően hosszabbításban 34–28-ra legyőzte az Atlanta Falconst.
A New England Patriots 25 pontos hátrányból fordítva minden idők első hosszabbítással zárult Super Bowlján 34-28-ra legyőzte az Atlanta Falcons együttesét a profi amerikaifutball-liga (NFL) vasárnapi nagydöntőjében.
Felsorakoztak a csapatok az észak-amerikai profi amerikai futball-liga (NFL) szezonrajtjához. A végső győztes kilétét szinte lehetetlen megjósolni. A klasszis irányító, Tom Brady korábbi eltiltása ellenére már rögtön az első mérkőzésen pályára léphet Pittsburgh Steelers ellen.
Az utóbbi évek egyik legjobb döntőjében a New England Patriots 28-24-re legyőzte a címvédő Seattle Seahawks csapatát az észak-amerikai profi amerikai futball-liga (NFL) XLIX. Super Bowlján. A Hazafiakat a történelmet író irányító, Tom Brady vezette sikerre, aki több csúcsot is megdöntött a magyar idő szerint tegnap hajnalban az arizonai Glendale-ben rendezett fináléban, míg a győztes csapat mestere, Bill Belichick ugyancsak halhatatlan lett.
Több szempontból is különleges csemegének ígérkezik a tengerentúli amerikaifutball-bajnokság (NFL) vasárnapi - magyar idő szerint hétfő hajnali – fináléja.
A tavalyi győztes Seattle Seahawks és a New England Patriots jutott be a profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) nagydöntőjébe. Előbbi őrült mérkőzésen búcsúztatta a Green Bayt, utóbbi pedig az Indianapolist ütötte ki. A Super Bowlt február 1-jén az arizonai Glendale-ben rendezik.
Vasárnap este csúcsrangadót rendeznek majd az amerikaifutball rájátszásában: az AFC konferenciában összecsap egymással a Tom Brady vezette New England Patriots és Peyton Manning vezérelte Denver Broncos, ami olyan, mint amikor Cristiano Ronaldo és Lionel Messi csapata vonul fel egymással szemben a hagyományos labdarúgásban. Amerika lázban ég!
Az amerikaifutball-liga (NFL) hazánkban is növekvő népszerűségének motívumaihoz volt adalék a hétvégi, 6. alapszakaszbeli forduló. A vasárnapi csúcsmeccsen az eladdig veretlen New Orleans Saints a játékidő letelte előtt 10 másodperccel 27-23-ra vezetett a New England Patriots vendégeként.