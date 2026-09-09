Vitézy Dávid tárcája továbbvitte a Transparency ellen Lázár Jánosék egy perét a Kúrián, el is bukta

Lázár János;Vitézy Dávid;Transparency International Magyarország;Építési és Közlekedési Minisztérium;Közlekedési és Beruházási Minisztérium;

2026-09-09 20:59:00 CEST

Ligeti Miklós szerint bürokratikus automatizmus lehetett ennek az oka, a minisztérium azonban egyelőre nem reagált.

Úgy tűnik, egyes peres ügyekben nem sok változást hozott a kormányváltás, ugyanis bár a Transparency International Magyarország még az év elején jogerősen pert nyert a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium ellen, a jogutód, a Vitézy Dávid vezette Közlekedési és Beruházási Minisztérium június 22-én a Kúriához fordult felülvizsgálati kérelemmel, ahelyett, hogy eleget tett volna a jogerős ítéletnek. A tárca azonban a 24.hu szerint harmadfokon is vesztett.

A XII. kerületi, Alma utcai szeretetotthon ügyéről van szó, amelynek felújítására annak idején 450 milliót adott az Orbán-kormány a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség (MAOIH) számára, ám a beruházásból nem lett semmi, és a teljesítési határidő letelte után a kabinet sokáig nem tett semmit.

Ezért kérte ki a Transparency International Magyarország a projekt dokumentációját a támogatási szerződéstől a teljesítésigazolásokig, s miután az állam tehát harmadszor is vesztett, immár kénytelen lesz kiadni azokat.

Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója szerint a dokumentumokból igazolható lesz az, ami már nagyon régen látszott, vagyis, hogy baj van a beruházás körül, mégsem tettek semmit. Mint Ligeti jelezte, az utcáról is látszódott, hogy az Alma utcai épület nem lett felújítva, csak romosabb lett, mint volt. Felidézte: „a támogatási szerződés eredetileg 2019-ben, a hosszabbítással 2022-ben járt le. Aztán 2025 őszéig semmit nem csináltak. Utána tettek feljelentést, és indították el a visszakövetelést, amikor már jó hároméves mulasztásban voltak.”

Ligeti Miklós szerint ha végre megkapják a kért dokumentumokat, akkor mindezeket alá tudják majd támasztani, és feljelentést tudnak tenni hivatali visszaélés vagy bűnpártolás miatt. A lap felvetésére, mire véli, hogy a Lázár János-féle tárca által vitt pert a Vitézy Dávid által vezetett új minisztérium továbbvitte, úgy vélekedett:

„Bürokratikus automatizmus. Kisebb bajuk is nagyobb lehetett ennél a pernél meg a 450 millió forintnál.”

Lapszemlénk írásáig ugyanakkor a Vitézy Dávid-féle Közlekedési és Beruházási Minisztérium nem reagált a 24.hu megkeresésére.