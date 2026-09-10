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2026-09-10 16:51:00 CEST

Gurzó Mária, a Tisza országgyűlési képviselője: Nem én vagyok Fásy Ádám felesége!

A kormánypárti politikus, civilben fogszakorvos a férjével készített közös fotóval mutatta be, hogy ő nem azonos az NKA-botrányban szerdán letartóztatott névrokonával, Fásy Ádám feleségével.