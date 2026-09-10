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Gurzó Mária, a Tisza országgyűlési képviselője: Nem én vagyok Fásy Ádám felesége!

A kormánypárti politikus, civilben fogszakorvos a férjével készített közös fotóval mutatta be, hogy ő nem azonos az NKA-botrányban szerdán letartóztatott névrokonával, Fásy Ádám feleségével. 

„Az NKA-ügy hírei miatt – amelyek szerint letartóztatták Fásy Ádám feleségét, Fásyné Gurzó Máriát – rengeteg megkeresést kaptam. Szeretnék mindenkit megnyugtatni: nem én vagyok Fásy Ádám felesége! Nem vagyok letartóztatásban és a férjemet nem Ádámnak hívják. Köszönöm az aggódó üzeneteket!” – írta ki Facebook-oldalára Gurzó Mária, mellékelve férjével közös fotóját is. A Tisza párt országgyűlési képviselője április 12-én Békés megye 4. számú választókerületében szerzett mandátumot.

Amint arról lapunk is hírt adott, a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos korrupciós ügyében zajló nyomozás egyik szálaként szerdán a bíróság bíróság egy hónapra elrendelte Fásy Ádám felesége, Fásyné Gurzó Mária letartóztatását, a többi között azért, mert a gyanú szerint fiktív számlákkal igazolta, hogy határidőre elkészült a Kéz, szív, lélek – magyar kortárs művészek nyomában című alkotás első két része. Fásyné Gurzó Máriát szerdán vezetőszáron vitték a tárgyalóterembe.

A kormánypárti Gurzó Mária a Tisza párt honlapján fellelhető életrajza szerint, teljes nevén Ianosné Gurzó Mária Magdolna Méhkeréken született, jelenleg Orosházán él. – Több, mint három évtizede él boldog házasságban, két felnőtt gyermeke van – írták. A politikus, aki civilben két szakvizsgával rendelkező fogszakorvos, korábban megyei szakfelügyelő, a Magyar Orvosi Kamara országos és területi küldöttje, valamint az Országos Román Önkormányzat képviselője is volt.

A testület egyelőre csak arról döntött, hogy Bánki Erik és Kósa Lajos korábbi fideszes országgyűlési képviselőket meghallgatják a következő ülésen, várhatóan szeptember végén.