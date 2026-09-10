Mégsem lesz a Transparency International a parlamenti MNB-vizsgálóbizottság szakértője

Kósa Lajos;meghallgatások;Bánki Erik;korrupciós ügy;Transparency International Magyarország;parlamenti vizsgálóbizottság;MNB-botrány;

2026-09-10 16:47:00 CEST

A testület egyelőre csak arról döntött, hogy Bánki Erik és Kósa Lajos korábbi fideszes országgyűlési képviselőket meghallgatják a következő ülésen, várhatóan szeptember végén.

Nem kérte fel közös bizottsági szakértőnek a Transparency International Magyarországot (TI) a Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság csütörtöki ülésén, ahogyan GKI Gazdaságkutató Zrt.-t sem. A testület a TI felkérését 3 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett, míg a GKI felkérését 2 igen és 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem támogatta. Amint arról szerdán lapunk is beszámolt, Csőszi Attila, a bizottság elnöke és a Tisza Párt országgyűlési képviselője a Facebookon jelentette be, hogy a TI-t jelölik szakértőnek a szakértőnek. Az ülésen viszont Hargitai János (KDNP) a GKI-t javasolta.

Csőszi Attila azt már korábban elmondta, hogy már a kezdetektől fogva megvolt a jelöltje, párttársai pedig támogatták ezt. – „Most egy olyan független szervezet szakmai tudására van szükség, amely hosszú évek óta foglalkozik a korrupció, a közpénzek átláthatósága és az állami intézmények számonkérhetőségének kérdésével, sőt, kiemelten a világ legnagyobb bankrablásával” – indokolta a jelölést. A bizottsági elnök az ülésen megerősítette, szakértőre ahhoz van szükség, hogy segítse a horrorisztikus mennyiségű bekért adat feldolgozását, ebben nagy előny, ha a kiválasztott érdemi tapasztalatokkal rendelkezik az MNB-üggyel kapcsolatban.

Apáti István (Mi Hazánk) közölte, nem tartja helyesnek nemzetközi pénzügyi körök által finanszírozott szakértők megbízását, ezért mindkét javaslatról szóló szavazás során tartózkodni fog. Hargitai János, aki az ülés helyszínén tett javaslatot, kifogásolta, hogy Csőszi Attila nem egyeztetett a bizottság ülése előtt, csupán a Facebookon tett javaslatot. Csőszi emlékeztetett arra, hogy Apáti István korábban Csath Magdolna közgazdászt javasolta közös szakértőnek, és az ügyrend nem zárja ki, hogy több közös szakértője legyen a bizottságnak. Apáti viszont most időt kért.

A csütörtöki ülésen Sopov Ildikó (Tisza) ismét javasolta Bánki Erik volt fideszes képviselő, az MNB-törvény 2016-os módosítása előterjesztőjének meghallgatását, Apáti István és Weigand István (Tisza) pedig szintén fenntartotta a Kósa Lajos, a Fidesz 2016-os parlamenti frakcióvezetőjének meghallgatására vonatkozó javaslatát. A két volt képviselő meghallgatásáról a vizsgálóbizottság egyaránt 4 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett döntött. Csőszi Attila az ülés után elmondta, a Tisza párt nem tervezi más közös bizottsági szakértő jelölését, a TI-t a tiszás tagok saját szakértőként kérik fel. – Bánki Erik és Kósa Lajos meghallgatására a következő ülésen, várhatóan szeptember végén kerül sor – tette hozzá.