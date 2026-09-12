Orbán Viktor egykori államtitkára szerint a volt kormányfő utasítására milliárdokkal drágábban kellett megvenni az Antenna Hungáriát

Orbán-kormány;Fidesz;Orbán Viktor;korrupciós ügyek;Antenna Hungária;Vályi-Nagy Vilmos;büntetőfeljelentés;4iG Nyrt;Jászai Gellért;

2026-09-12 08:19:00 CEST

Vályi-Nagy Vilmos, aki 2010 és 2014 között felelt az infokommunikációért, a Partizánnak adott interjújában a 4iG állami felduzzasztásáról, jelentős károkozásról beszélt. A Fidesz kommunikációs igazgatója kacsának minősítette az állításokat, míg a 4iG büntetőfeljelentést tesz.

Amikor az állam vissza akarta vásárolni a külföldi tulajdonostól, a francia TDF Grouptól az Antenna Hungáriát, a tárgyalásokon a vételárat sikerült lealkudniuk 61-62 milliárdról 48 milliárd forintra, és erről sikerült is megállapodniuk, azonban Orbán Viktor közbeszólt – derült ki Vályi-Nagy Vilmosnak, a második Orbán-kormány Nemzeti Fejlesztési Minisztériuma infokommunikációért felelős államtitkárának a Partizánnak adott interjújának péntek este közzétett második részéből, amit a Telex szemlézett. A volt államtitkár szerint a 12 évvel ezelőtt tranzakciót az akkori miniszterelnök személyes utasítására ötmilliárd forinttal 53 milliárdra kellett felduzzasztani, végül az állam csaknem 56 milliárd forintot fizetett ki a cégért. A történetet a Partizán megkeresésére Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója kacsának nevezte.

Vályi-Nagy, aki az interjú több napja közölt első részében azt állította, hogy Pintér Sándor egykori belügyminiszter 2014-től kezdve több mint két éven keresztül folyamatosan megfigyeltette, most súlyos állításokat tett az Antenna Hungária többségi tulajdonrészét is bekebelező 4iG-ről és annak vezetőjéről, Jászai Gellértről is. Azt mondta, hogy a cégcsoport munkatársai a közbeszerzések kiírása előtt hónapokkal megkapták a tervezett pályázatokat, és úgy jártak be az intézményvezetőkhöz, „mintha hazamennének”. A NAV informatikai eszközbeszerzéseit példaként hozva azt mondta, hogy azok szerinte reálisan akár feleannyiba is kerülhettek volna. Szerinte az évente több tucat hasonló nagyságrendű informatikai beszerzésből jelentős kár érte a magyar államot.

A korábbi államtitkár arról is beszélt, hogy Tiborcz István és Jászai Gellért üzletember, a 4iG vezérigazgatója rendszeresen találkoztak. Egyik története szerint 2016 körül a NAV akkori elnökhelyettesét Mészáros Lőrinc személyesen hívta fel, és egy vadászházba invitálta. Ott Jászai közölte vele, hogy vissza kellene kapnia a cégvezetési jogosultságát. Vályi-Nagy szerint a NAV ezt később vissza is adta neki. Vályi-Nagy azt is állította, hogy több magyar vállalat is úgy került be a 4iG cégcsoportjába, hogy a 4iG könyveiben nagyobb értéken jelentek meg, mint amennyin korábban szerepeltek. A cégcsoport értéke így gyorsabban nőtt, mint a hozzá került vállalatok tényleges értéke. A Partizán-interjúban szó volt még a Digi és a Vodafone felvásárlásáról, a ma is csak részlegesen működő e-ingatlanrendszerről, mint a magyar államnak jelentős kárt okozó tranzakciókról.

A több eddigi büntetőeljársból ismert Fuzik Zsoltról Vályi-Nagy Vilmos elmondta, hogy rendszeresen bejárt, sőt irodája is lehetett a 4iG-nél. Szerinte a manipulált közbeszerzéseken nyerészkedő cégek az extraprofitot költségszámlákkal fedték le, majd készpénzben visszaadták a pénzt. Ezt egy olyan „hibrid rendszerként” írta le, amelyben szerinte még a NER oligarcháinak tényleges tulajdonosait is meglopták. Vályi-Nagy azt állította, hogy a 4iG is igénybe vett ilyen szolgáltatásokat, a büntetőeljárásból azonban kimaradtak az érintett vezetők és politikusok.

Mindezekkel szemben a 4iG Csoport a lapunkhoz is eljuttatott közleményében azt írta, hogy Jászai Gellért és a 4iG Csoport is büntetőfeljelentést tesz Vályi-Nagy Vilmos ellen, mert „hazugságokra és minden alapot nélkülöző vádakra épül a partizán interjúja”. Az általuk valótlanak tartott állítások szerintük nem csupán Jászai Gellért és a 4iG Nyrt. jó hírnevét sértik, hanem jellegüknél fogva alkalmasak lehetnek a társaság tőzsdei megítélésének és árfolyamának befolyásolására is. A cégcsoport megfenyegette a Partizánt és sajtót is, azokat a médiumokat, amelyek „átveszik” az interjút egy másik médiumtól vagy az interjúalany nyilatkozatából. A 4iG hét pontban foglalta össze, hogy mit tartanak súlyos ténybeli tévedéseknek, félrevezető csúsztatásoknak, valamint rosszindulatú és valótlan állítások sorának. Így állítják, hogy Jászai Gellért soha nem veszítette el vezető tisztségviselői jogosultságát, nem történt meg a 2016-os alcsútdobozi vadászházban szervezett találkozó, Vályi-Nagy Vilmos és Jászai Gellért nem ismerik egymást, valótlanok a Fuzik Zsolttal kapcsolatos állítások. Szerintük a 4iG közbeszerzési piaci befolyására vonatkozó állítások valótlanok és megalapozatlanok, ahogyan a távközlési tranzakciókról szólók is, valamint szigorúan betartják a törvényeket és a jogszabályokat.