Robbanás Balatonfűzfőnél - Veszélyes anyag gyulladt be

A veol.hu információi szerint vegyi anyag robbant be, illetve gyulladt meg a Balatonfűzfő és Papkeszi között lévő vegyipari cégnél. Balatonfűzfő polgármestere szerint többen is jelezték, hogy óriási robbanást hallottak, hatalmas füst terjeng a környéken.