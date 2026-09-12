Szakszervezeti kezdeményezésre az Országos Munkavédelmi Bizottság következő ülésén tárgyalni fog a magyarországi akkumulátorgyárakban történt balesetekről, azok fokozott egészségkárosító kockázatairól.
Csütörtök délelőtt dietil-karbonát jutott a levegőbe egy tárolóból lefejtés közben. A kínai akkumulátorgyár szakemberei szerint öt percen belül elhárították az incidenst, személyi sérülés nem történt. Ehhez képest a helyi civilek úgy tudják, többen rosszul lettek.
Politikai vádaskodással telített hosszas vita után végül egyhangúan fogadta el a Soroksárra tervezett vegyianyag-elosztó raktár építése ellen hozott javaslatot a Fővárosi Közgyűlés.
Szakértők súlyos környezeti katasztrófától tartanak.
Soroksár és Dunakeszi között pótlóbuszok szállították az utasokat.
A magyar hatóságok kínai gyártmányú játékbabák ezreit semmisítették meg, mert a törvényben megszabottnál jóval magasabb volt bennük a betiltott, veszélyes vegyi anyagok mennyiség.
A veol.hu információi szerint vegyi anyag robbant be, illetve gyulladt meg a Balatonfűzfő és Papkeszi között lévő vegyipari cégnél. Balatonfűzfő polgármestere szerint többen is jelezték, hogy óriási robbanást hallottak, hatalmas füst terjeng a környéken.