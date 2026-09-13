Drón csapódott egy teherautóba mintegy 800 méterre a lengyel-ukrán határtól

Lengyelország;Ukrajna;háború;drón;

2026-09-13 12:01:00 CEST

Lengyel oldalon nincsenek sebesültek.

Az Ukrajnát vasárnapra virradóra ért orosz légitámadásban egy drón egy teherautóba csapódott ukrán területen, mintegy 800 méterre a Dorohusk-Jahodin lengyel-ukrán határátkelőtől - közölte Dariusz Sienicki, a lengyel határőrség regionális alakulatának szóvivője az Interia.pl lengyel hírportállal a Mahyar Távirati Iroda (MTI) beszámolója szerint.

Az Ukrajna nyugati része elleni orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán határátkelőn - mondta el Sienicki. A PAP lengyel hírügynökség szerint a legtöbb határátkelőn vasárnap délelőtt a közlekedés újraindult.

Az ukrajnai helyzet kapcsán a lengyel kormány biztonsági központja vasárnap hajnalban sms-ben figyelmeztette a kelet-lengyelországi Lublini vajdaság és a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai vajdaság több járásának lakosságát légitámadás lehetséges veszélyére, és emiatt riasztószirénákat is bekapcsoltak.

Karolina Galecka, a lengyel belügyminisztérium szóvivője az wp.pl hírportálnak azzal indokolta az RCB által kiadott riasztásokat, hogy az orosz műveletek közel voltak a lengyel határhoz. Aláhúzta: a lengyel oldalon nincsenek sebesültek.

A nyugat-ukrajnai orosz légitámadások során rutinszerűen felszállnak a lengyel katonai vadászgépek, ez történt vasárnap hajnalban is, a művelet délelőtt véget ért - erősítette meg a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága. Aláhúzták: a járőrözés megelőző jellegű volt, a lengyel légtér biztosítását célozta, különösen a veszélyeztetett ukrán területekhez közeli régiókban. A lengyel légtér megsértését nem regisztrálták - közölte a parancsnokság.