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Constantinovits Miklós és Hegedűs Zsolt augusztus 25-én

Constantinovits Miklóst, az Országos Mentőszolgálat eddigi megbízott főigazgatóját nevezte ki véglegesen Hegedűs Zsolt

Az egészségügyi miniszter fokozatosan, de javulást vár a mentők kiérkezési idejében országszerte.

Constantinovits Miklóst nevezem ki az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) főigazgatójának a következő öt évre – jelenttette be hétfő délelőtti Facebook-videójában Hegedűs Zsolt. Az egészségügyi miniszter az eddigi megbízott, újonnan kinevezett főigazgató társaságában elmondta, hogy a korábban kiírt főigazgatói pályázatra kilencen jelentkeztek.

A tárcavezető szerint a pályázók száma jelzi, hogy sokan szeretnének tenni az OMSZ-ért, a magyar egészségügyért. Hozzátette, hogy az elbírálás során egyvalaki visszavonta a pályázatát, két jelentkező anyaga pedig nem érte el azt a színvonalat, ami alapján be tudták volna hívni őket. Mindazonáltal a Tisza párt politikusa szerint nagyon jó pályázatok voltak a kétfordulós eljárásban. 

Hegedűs Zsolt arról is beszélt, hogy az elbírálást egy öttagú, teljesen független pályáztató végezte, és már első körben is elsőnek Constantinovits Miklóst, az OMSZ korábbi orvosszakmai osztályvezetőjét javasolták. A miniszter kultúraváltást, szemléletváltást vár el az új vezetőtől, ahogy azt az egész egészségügyben is tervezi. A mentők kiérkezési idejében hónapról hónapra, évről évre kiemelt javulásra számít Hegedűs Zsolt, aki még június elején jelentette be, hogy közös megegyezéssel távozott az addigi főigazgató, Csató Gábor.

Az eljárás novemberben folytatódik.