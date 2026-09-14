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2026-09-14 12:16:00 CEST

Constantinovits Miklóst, az Országos Mentőszolgálat eddigi megbízott főigazgatóját nevezte ki véglegesen Hegedűs Zsolt

Az egészségügyi miniszter fokozatosan, de javulást vár a mentők kiérkezési idejében országszerte.