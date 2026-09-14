Magyar Péter Gyurcsány Ferenctől Orbán Viktorig vezette le a hatalom patologikus hazudozását, amely a gyermekvédelmet a szakadék szélére tolta

Országgyűlés;napirend előtt;Magyar Péter;

2026-09-14 14:32:00 CEST

A miniszterelnök megismételte szombati bejelentését, miszerint elindítják a közel tízmilliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot. Eközben benyújtotta a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvényjavaslatot.

Húsz éve annak, hogy 2006. szeptember 17-én nyilvánosságra került Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde, és az egész ország szembesülhetett azzal, hogy a hivatalban lévő miniszterelnök és kormánya hazudtak, trükkök százait vetették be – idézte fel az Országgyűlésben hétfőn napirend előtti felszólalásában Magyar Péter. A kormányfő elmondta, hogy 25 évesen friss diplomás ügyvédjelöltként azt gondolta, hogy a jog és a szakmai tisztesség képes gátat vetni a hatalmi cinizmusnak, és hogy nem lehet többé hazugságra, trükkök százaira politikát építeni.

Két évtizede figyeltem, hogyan lesz a szolgálatból hatalomgyakorlás, a polgári Magyarországból propaganda, dölyfös tagadás, amit a mai napi folytatnak. Kötcsén Orbán Viktor azt találta mondani, hogy kormányának tagjai között nem voltak korrupt személyek, és ezt a patologikus hazudozást Gyurcsány Ferenc is irigykedve figyelheti – hangsúlyozta a Fidesz–KDNP-s kormányok időszakáról a kormányfő. – A valóságot megmásították, elhallgattatták, elárulták magyarok millióit, és elárulták a legfontosabbakat, magyar gyermekeket – tette hozzá, majd félbeszakította beszédét, mert Balla György fideszes képviselő egyfolytában, Forsthoffer Ágnes házelnök többszörös figyelmeztetése ellenére is Szentkirályi Alexandra párttársával folytatott beszélgetésével zavarta a plenáris ülést.

A közjáték után Magyar Péter emlékeztetett, hogy szombaton közzétették azt a több mint 200 oldalas gyermekvédelmi jelentést, amelyből kiderült, hogy az Orbán-kormányok idején a gyermekvédelmi rendszer szisztematikus kivérztetése zajlott. – Miközben 23 ezer gyermek szorul állami ellátásra, 1692 férőhely szűnt meg, 1200 férőhely vált működésképtelenné a beázott tetők, penészes mosdók és falak miatt. Menekülnek a gyermekvédelmi szakemberetek 15-20 százalékos a munkaerőhiány, az autizmussal, szerhasználattal küszködő ellátás alig elérhető, miközben a gyermekéheztetés eseteire is fény derült.

Három alapvető válságtünet mutatja a tragikus valóságot, a rendszer fizikai megfulladását, ezernél több gyermek vár kiemelésre bántalmazó családokból, de nincs szabad ágy, nincs férőhely, nincs gondozó. Ma csak akkor kerül be egy gyermek a rendszerbe, ahogy egy szakember mondta, ha vér folyik. – Kihez forduljon a gyermek, ha nincs ki megvédje őket az erőszaktól: 2024-ben 1959, 2025-ben 1684 gyermekbántalmazási esetet jegyeztek fel – emelte ki, hozzátéve, hogy a második válságtünet a bántalmazás, az arról való hazudozás, ugyanis két év alatt 2249 rendőségi feljelentés született, ami naponta három feljelentés. – Mit mondott Orbán Viktor egykori propaganda-interjújában?

„Az állami gondozásban lévő gyermekek ellátása rendben van. Vállalható”. Eközben a 2020-as években Bács-Kiskun megyében hivatalos hatósági adatok szerint intézeti gyermekek étel hiányában ennivalóért kényszerültek szexuális cselekményeket vállalni. Ez volt rendben Orbán Viktor szerint, ez vállalható! – mondta felháborodva Magyar Péter.

A harmadik válságtünetként a kormányfő védtelenséget, a menekülést jelölte meg: szerinte több mint egy évet, átlagosan 385 napot töltenek kamaszok olyan intézetekben, amelyek alkalmatlanok az emberi életre. – Átlagosan évente 17 ezer gyermek szökik meg jórészt gyermekvédelmi intézményből, és 800 gyerek van tartósan szökésben. Szintén egy szakember mondta, hogy annyira rossz állapotban vannak az intézmények, hogy az egyetlen ésszerű dolog a gyermekek számár a szökés, és hozzátette, „én sem maradnék ott” – idézte fel a miniszterelnök, hozzátéve, hogy 2025-ben egy egyéves kisgyermek 105 napot vesztegelt átlagosan elhagyatva kórházakban, vaságyakban családi kötődés nélkül, ez sem emberhez méltó élet: volt olyan csecsemő, akit fél éves korában toltak ki napsütésre.

Pintér Sándor belügyminiszter kilenc szóval válaszolt a borzalmas helyzetre. –„Nem mi szültük őket, nem mi hagytuk ott őket”. Nem ők szülték, de ők hagyták ott őket, cserben hagyva a csecsemőket is. Az Orbán-kormány pontosan tudta az összes adatot, a saját embereik írták le a tényeket, amelyeket aztán az asztalfiókba tettek. A kegyelmi ügy utáni vizsgálat is kimutatta, Budapesten és Pest megyében több tucatnyi felnőtt, maga a nevelő bántalmazta a gyermekeket. Tudták, hogy a rendszer a szakadék szélén áll, majd Fülöp Attila gondoskodásért felelős államtitkár gúnyosan tíz millió gyermekvédelmi szakértőről beszélt, majd megakadályozta, hogy a civilek által összegyűjtött karácsonyi ajándékokat megkaphassák a rászoruló gyermekek.

Magyar Péter arra is emlékeztetett, hogy ez év elején Pintér Sándor újabb vizsgálatot rendelt el, amit eltitkoltak. Azt a belső jelentést, amelyben elismerték, hogy a rendszerből 1500 szakember hiányzik, ahogy férőhelyek sincsenek. – A kegyelmi botrány kirobbanása után született meg az az erő ami véget vetett a közöny, a hallgatás és a cinizmus korszakának. A magyar nemzet, szemben az előző kormánnyal nem bántalmazó és nem érzéketlen, a magyar emberek nem voltak hajlandók többé cinkossá válnia Fidesz-KDNP-hatalom bűneiben. Kimondták, azt, amit ma kormányzati szintre emelünk, hogy Magyarországon egyetlen gyermek sem maradhat védtelenül. Ma olyan nemzeti egység van, és elvárás a gyermekek sorsának jobbra fordulása iránt, amelyet ma „Kötcsén” kívül mindenki ért és hall. Ezért a Tisza-kormány azonnali hatállyal elindítja a közel tízmilliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot.