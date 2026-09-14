„Ez egy olyan év volt, ahol a csillagok jól álltak Zverevnek”

tenisz;US Open;Alexander Zverev;

2026-09-14 16:13:00 CEST

Alexander Zverev számára több szempontból is kedvezően alakult az idei US Open, de a német teniszezőnek meg kellett dolgoznia azért, hogy élni tudjon a lehetőséggel – mondta a Népszavának Köves Gábor, az Eurosport állandó szakkommentátora.

„Zverev számára nem volt a legkedvezőbb, hogy az első körökben majdnem tíz órát töltött a pályán, de szerencséje volt abból a szempontból, hogy folyamatosan javult a formája. Úgy menetelt a döntőig, hogy nem találkozott top 20-as riválissal, így a javuló tenisze arra elég volt, hogy a harmadik, negyedik és ötödik fordulóban három szettben nyerje meg a mérkőzéseit” – nyilatkozta a Népszava érdeklődésére Köves Gábor.

A döntőben viszont már kimagasló teljesítményt nyújtott, amelyhez az időjárás is kedvezett neki. „Párásabb volt a levegő és alacsonyabb a hőmérséklet. Az alapvonalról szerintem 10-15 százalékkal több pontot tudott megnyerni, mint amennyit más körülmények között tudott volna” – tette hozzá a szakember, aki korábban a magyar férfi Davis-kupa-válogatott szövetségi kapitánya is volt.

A mérkőzés egyik érdekes taktikai eleme Zverev szokatlanul hosszú készülődése volt a második szervák előtt. A német olykor 16-19 alkalommal is pattogtatta a labdát, mielőtt elütötte volna.

„Az első szervánál van egy limit, 25 másodpercen belül el kell ütni a labdát, a második szervánál viszont addig pattogtatod, amíg akarod. Zverevnél ez a torna során végig megfigyelhető volt. Szerintem elsősorban a saját ritmusát próbálta belőni, és talán egy kicsit többet pihenni az adogatás előtt.”

Ez azonban az ellenfelet is kizökkenthette. „Látszott, hogy Shelton néha már ki volt bukva, le is engedte az ütőjét, mintha azt mondaná: tudom, hogy tizennyolcszor pattogtatod, minek álljak be oda és próbáljak koncentrálni, amikor még tíz másodpercig úgysem jön a szerva. Nem gondolom, hogy Zverev feltétlenül azért csinálta, hogy az ellenfelének megnehezítse a dolgát, inkább a saját ritmusát követte.”

Sheltonnak nehezebb útja volt a döntőig, a negyeddöntőben Carlos Alcarazt is legyőzte. Köves szerint az amerikai számára a torna legfontosabb tanulsága az lehet, hogy Grand Slamen is képes felvenni a versenyt a legjobbakkal.

„Sokáig tényleg egy-egy labdameneten múlott minden, de lehetett érezni, hogy az alapvonalról Zverev fölényben van. Hosszú időn keresztül a pontok 60-70 százalékát meg tudta nyerni onnan. Ez a harmadik szett vége felé változott, de Shelton nagyon hamar elveszítette a szerváját, ami nagy érvágás volt számára.”

Köves szerint Shelton hat mérkőzésen keresztül olyan teljesítményt nyújtott, amely alapján joggal reménykedhetett a végső sikerben, ám a döntőben már nem tudta ugyanazt a szintet hozni.

„Ahhoz, hogy magasba emeld a trófeát, hét meccset kell nyerni. Hat nagyon jó mérkőzésen volt túl, a hetediken viszont önmagához képest talán nem teljesített annyira jól, mint szeretett volna, és ez végül a mérkőzésébe került. Zverevnek ráadásul iszonyatosan jó mutatói vannak balkezes játékosok ellen, és Shelton ellen is ötször nyert már korábban.”

Zverevnek kedveztek a csillagok

„Ez egy olyan év volt, ahol a csillagok jól álltak Zverevnek, de nagyon keményen dolgozott azért, hogy egy ilyen lehetőséget kihasználjon. Ha már ott volt, akkor ki is használta mind a Roland Garroson, mind a US Openen, Wimbledonban pedig szintén nagyon jól játszott” – folytatta a szakember, aki szerint Zverevnek nehéz dolga lesz, ha Carlos Alcaraz és Jannik Sinner ismét csúcsformába kerül.

„Ha ez megtörténik, Zverevnek valószínűleg sok keresnivalója nem lesz a Grand Slam-győzelmek tekintetében. Főleg Sinner ellen nehéz a helyzete, hiszen legalább öt-hat mérkőzésen megalázó vereséget szenvedett tőle.

Ezen a wimbledoni döntőben javított: nem tudott nyerni, de nagyon jól játszott.”

Djokovic meddig folytathatja?

A 39 esztendős Novak Djokovic esetében már nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, hogy képes-e még Grand Slamet nyerni, hanem az, hogy meddig folytatja pályafutását.

„Ha egymás után jön vele szembe Alcaraz, Sinner vagy akár Zverev, akkor nehéz dolga lesz. Mindenki azt figyeli, hogy a teste meddig bírja. Kicsit aggasztó volt látni, hogy rögtön az első fordulóban szétesett Cincinnatiben és a US Openen is.”

„Lehet, hogy a spanyol és az olasz ellen már nem olyan versenyképes, mint korábban, de azt kell nézni, hogy a mezőny azon részével, amelyet nem úgy hívnak, hogy Alcaraz vagy Sinner, még fel tudja-e venni a versenyt? Ha úgy érzi, hogy még össze tudja magát kapni annyira, hogy jó teljesítményt nyújtson, akkor folytatni fogja. Cél volt a 2028-as olimpia is, de az még nagyon messze van.”

Szabalenka visszaesése még nem jelent trónfosztást

A nőknél az idei szezon egyik nagy változása, hogy Arina Szabalenka közel két év után elveszítette világelsőségét, ráadásul idén egyetlen Grand Slam-tornát sem nyert. Köves szerint azonban korai lenne leírni a fehérorosz játékost.

„Szabalenka nyolc keménypályás Grand Slam-tornán játszott egymás után döntőt. Wimbledonban nem feltétlenül szeret annyira játszani, a Roland Garroson pedig megnyerhette volna a döntőt Coco Gauff ellen, ha nincs a nagy szél, illetve ha fejben egy kicsit jobb.”

Jelena Ribakina idei két Grand Slam-győzelme ugyanakkor jól mutatja, hogy szorosabbá vált a verseny az élmezőnyben. Köves szerint azonban a kazah játékosnak elsősorban a gyorsabb pályák fekszenek.

„Nem várom tőle, hogy a Roland Garroson majd hipp-hopp döntőt fog játszani, mint Szabalenka, aki közben nagyon sokat javult salakpályán.”

Köves szerint a női mezőnyben jelenleg minimálisak a különbségek. „Gauff ugyan följövőben van, de egyelőre még egy kicsit le van maradva Ribakinától és Szabalenkától is. Fejlődnie kell a tenyeres oldalán és a szerváján ahhoz, hogy világelső legyen.”