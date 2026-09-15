KNYF: Három embert vettek őrizetbe a Volánbuszt érintő korrupciós ügyben

korrupció;vesztegetés;gyanúsítás;Volánbusz;őrizetbe vétel;Központi Nyomozó Főügyészség;bűnszövetség;Szivek Norbert;Jellinek Dániel;

2026-09-15 14:50:00 CEST

Az összességében milliárdos értékű személyszállítási szolgáltatás és autóbusz-beszerzéseknél történt vesztegetés gyanúja miatt a hatóságok több helyszínen csaptak le.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) önálló intézkedésre jogosult személy által bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette és más korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásában a mai napon összehangolt nyomozási cselekményeket hajt végre – olvasható a KNYF lapunkhoz is eljuttatott keddi közleményében. Kiemelték, több helyszínen történt kutatás és lefoglalás, jelenleg négy személy gyanúsítotti kihallgatása van folyamatban, közülük a főügyészség három személyt vett őrizetbe.

A nyomozó főügyészség által szervezett összehangolt akcióban közel 40 hivatalos személy vesz részt, abban – az ügyészség felkérésére – a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvisszaszerzési Hivatalának munkatársai, valamint a Készenléti Rendőrség rendészeti állománya is közreműködik. A büntetőeljárás tárgya

a Volánbusz Zrt.-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügy

– írták.

Az ügyben a nyomozó főügyészség korrupciós bűncselekmények miatt 2026. május 15-e óta folytat saját erős felderítést, mely a megalapozott gyanú közölhetőségét eredményezte. Hozzátették, hogy a nyomozásról és a gyanúsítottak személyéről további adat nem közölhető. Ugyanakkor, ahogy arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés keddi ülésén jelentette be, hogy tudomása szerint az ügyészség előállította Jellinek Dánielt, az egyik leggazdagabb magyar vállalkozót és Tiborcz István üzlettársát, és szintén előállította Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatóját.

A múlt héten a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) adott tájékoztatás az ügyről. Akkor annyit közöltek, hogy a Volán-társaságok tíz évvel ezelőtti túlárazott buszbeszerzései miatt nyolc embert gyanúsítottak meg, köztük az MNV Zrt. volt vezérigazgatóját. – A korrupciós ügyben hűtlen kezelés és pénzmosás miatt folyik eljárás. A rendőrség adatai szerint a bűncselekményekkel 2015 és 2018 között 10 milliárd forintos kárt okoztak az államnak – közölték szeptember 10-én csütörtökön. Arról is beszámoltunk, hogy másnap az NNI szóvivője a Kontrollnak azt nyilatkozta, hogy mentelmi joggal rendelkező személy is érintett a Volánbusz-ügy egyik szálában.