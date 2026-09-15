Igazából el se tűnt, de meglett Szijjártó Péter

Szijjártó Péter;meghallgatás;nemzetbiztonsági bizottság;BYD;

2026-09-15 18:18:00 CEST

Még egy polgári peres ügyben is le lehet kérni az alperes elérhetőségét, és megidézhető a tárgyalásra, illetve egy idő után beáll a kézbesítési vélelem – reagáltak forrásaink a Szijjártó Péter el nem érhetőségéről szóló hírekre. A volt külügyminiszter azóta jelezte, hogy éppen a Közel-Keleten tárgyal.

Megdöbbenve értesült több ügyvéd forrásunk arról, ami a Válasz online cikkében volt olvasható, miszerint a nemzetbiztonsági bizottság szeretné meghallgatni Szijjártó Péter volt külügyminisztert a BYD-ban elvállalt pozíciója miatt, ám a bizottsági titkárság nem tudja, hol lehet őt elérni. Erről még hétfőn Pásztor Anett, a Tisza Párt képviselője, a külügyi bizottság alelnöke beszélt a lapnak.

„Ez legfeljebb akkor igaz, ha nem akarják elérni”

- fogalmazott több forrásunk is, rámutatva, hogy még egy polgári peres ügyben is, ha a felperes bizonyítani tudja az érintettségét, illetve a jogi igényét, úgy lekérheti az alperes elérhetőségét, így az állandó lakcímét a népességnyilvántartóból. Ebben az esetben levélben megidézhető az alperes, illetve beáll a kézbesítési vélelem, ha csak a postaládába pottyant az idézés. De ezen túlmenően nem kötelező az állandó lakcímre küldeni idézést, a munkahelyre is lehet küldeni ilyen iratot, így Szijjártó esetében a BYD központi címe is ilyen lehet.

Mint arról beszámoltunk, időközben jelentősen szigorodott az országgyűlési törvény bizottságokra vonatkozó része, így immáron kötelező a behívottnak megjelenni a bizottság előtt, ha pedig ennek nem tesz eleget, úgy pénzbüntetéssel sújtható, vagy ismétlődés esetén a házelnök indítványára a rendőrség elővezetheti a meghallgatni kívántat.

A Telex időközben elérte e-mailen Szijjártót, aki annyit írt a hírportálnak, hogy „jelenleg fontos tárgyalásokat bonyolítok a Közel-Keleten”. A lap Szijjártó-közeli forrásokból úgy értesült: a bizottságtól és a titkárságtól nem kereste senki őt a meghallgatás miatt.

Az ügyben kérdéseket küldtünk a Tisza sajtóosztályának és Pásztor Anett képviselőnek is, azt tudakolva, hogy miként próbálták elérni Szijjártó Pétert, illetve amennyiben a volt miniszter nem reagál a megkereséseikre, úgy elővezetik-e, de egyelőre nem válaszoltak.