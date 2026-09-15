Igazából el se tűnt, de meglett Szijjártó Péter

Megdöbbenve értesült több ügyvéd forrásunk arról, ami a Válasz online cikkében volt olvasható, miszerint a nemzetbiztonsági bizottság szeretné meghallgatni Szijjártó Péter volt külügyminisztert a BYD-ban elvállalt pozíciója miatt, ám a bizottsági titkárság nem tudja, hol lehet őt elérni. Erről még hétfőn Pásztor Anett, a Tisza Párt képviselője, a külügyi bizottság alelnöke beszélt a lapnak.
„Ez legfeljebb akkor igaz, ha nem akarják elérni”
- fogalmazott több forrásunk is, rámutatva, hogy még egy polgári peres ügyben is, ha a felperes bizonyítani tudja az érintettségét, illetve a jogi igényét, úgy lekérheti az alperes elérhetőségét, így az állandó lakcímét a népességnyilvántartóból. Ebben az esetben levélben megidézhető az alperes, illetve beáll a kézbesítési vélelem, ha csak a postaládába pottyant az idézés. De ezen túlmenően nem kötelező az állandó lakcímre küldeni idézést, a munkahelyre is lehet küldeni ilyen iratot, így Szijjártó esetében a BYD központi címe is ilyen lehet.Hiába hallgatná meg Szijjártó Pétert a nemzetbiztonsági bizottság, egyelőre elérhetetlen
Mint arról beszámoltunk, időközben jelentősen szigorodott az országgyűlési törvény bizottságokra vonatkozó része, így immáron kötelező a behívottnak megjelenni a bizottság előtt, ha pedig ennek nem tesz eleget, úgy pénzbüntetéssel sújtható, vagy ismétlődés esetén a házelnök indítványára a rendőrség elővezetheti a meghallgatni kívántat.
A Telex időközben elérte e-mailen Szijjártót, aki annyit írt a hírportálnak, hogy „jelenleg fontos tárgyalásokat bonyolítok a Közel-Keleten”. A lap Szijjártó-közeli forrásokból úgy értesült: a bizottságtól és a titkárságtól nem kereste senki őt a meghallgatás miatt.
Az ügyben kérdéseket küldtünk a Tisza sajtóosztályának és Pásztor Anett képviselőnek is, azt tudakolva, hogy miként próbálták elérni Szijjártó Pétert, illetve amennyiben a volt miniszter nem reagál a megkereséseikre, úgy elővezetik-e, de egyelőre nem válaszoltak.Feljelentést tett Szijjártó Péter magánrepülős útjai miatt Orbán AnitaSzijjártó Péter személyes karrierdöntése, hogy a BYD-nál dolgozik tovább a kínai nagykövet szerint