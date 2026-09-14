Hiába hallgatná meg Szijjártó Pétert a nemzetbiztonsági bizottság, egyelőre elérhetetlen

Szijjártó Péter;meghallgatás;nemzetbiztonsági bizottság;gondok;BYD;

2026-09-14 13:49:00 CEST

Az Orbán-kormány külgazdasági és külügyminiszterének elszámoltatási folyamata még zajlik, de a tárcánál már találtak megdöbbentő dokumentumokat. Volt rá példa, hogy a BYD kínai autógyártóval való tárgyalások előkészítése során senki sem képviselte a magyar érdekeket.

Szijjártó Péternek a BYD-ban elvállalt pozíciója miatt úgy döntöttünk – és ennek az üléseket amúgy szintén korrekt módon vezető Mi Hazánk-os bizottsági elnök, Apáti István sem igen mondott ellent –, hogy a nemzetbiztonsági kockázatokra való tekintettel, a volt külügyminiszter meghallgatását kezdeményezzük – közölte a Válasz Online-nal Pásztor Anett, a Tisza párt országgyűlési képviselője, a nemzetbiztonsági bizottság tagja. Csakhogy akadt egy kis gond, a bizottsági titkárság jelezte: nem tudják, hol érjék el Szijjártó Pétert.

Velkey György, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára, a Tisza párt országgyűlési képviselője az Orbán-kormány külgazdasági és külügyminiszterének elszámoltatásáról azt mondta, hogy folyamatban lévő vizsgálatokról nem árulhat el részleteket, azonban annyi tudható, hogy haladnak az iratanyag átnézésével, vizsgálják az orosz vonalat is, de az még nem állt össze.

„Birtokomba kerültek a BYD-val folytatott tárgyalási felkészítők. Megdöbbentő az a szervilizmus és aládolgozás, ami ezekből áradt. Magyar adófizetőként megrendítő a felismerés, hogy annál a tárgyalóasztalnál nem ült olyan, aki a magyar érdeket képviselte volna” – fűzte végül hozzá Velkey György.

Emlékezetes, Szijjártó Péter még július közepén jelentette be, hogy „rendkívül megtisztelő ajánlatot” kapott a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére. Ez pedig nem más, mint a BYD, amelynek a korábbi tárcavezető a külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetője lesz.