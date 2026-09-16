Washington LNG-tankerek szankcionálásával sújthatja Putyin sarkvidéki gázbirodalmát

Európai Unió;Oroszország;Ukrajna;Egyesült Államok;export;szankciók;képviselőház;orosz-ukrán háború;LNG;

2026-09-16 07:51:00 CEST

Az amerikai Képviselőház a héten szavazhat arról a törvényjavaslatról, amely lehetővé tenné az Egyesült Államok számára mások mellett az orosz cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító hajók, köztük a Jamal LNG-projektet kiszolgáló 14 speciális tanker szankcionálását – tájékoztatta a Kyiv Independentet kedden a szankciók nyomon követésével foglalkozó Urgewald civil szervezet.

A törvényjavaslat értelmében – amely a Kreml Ukrajna elleni háborújának finanszírozásában döntő szerepet játszó orosz energiaágazatot veszi célba – Donald Trump amerikai elnök 30 napot adna arra, hogy szankciós felülvizsgálat alá vonja az oroszországi Jamal-félszigetről LNG-t szállító hajókat, s ha azok megfelelnek meg a szankcionálási kritériumoknak, zárolt vagyonnak minősítse azokat.

Az intézkedés időzítése egybeesik azzal, hogy Európa az orosz LNG-import teljes betiltására készül, miközben a Jamal LNG-szállítmányok döntő részét maga fogadja.

A Lindsey Graham néhai republikánus szenátor nevéhez fűződő, Oroszország és Irán szankcionálásáról szóló 2026-os törvényjavaslatot augusztusban 86:11 arányban fogadta el a Szenátus, hétfőn pedig a Képviselőház eljárási bizottsága (Rules Committee) továbbította azt. A Képviselőházban a további tárgyalásokat erre a hétre ütemezték be.

A jogszabály lehetővé tenné olyan külföldi kikötőtulajdonosok vagy -üzemeltetők szankcionálását is, amelyek tudatosan nyújtanak szolgáltatásokat a szankciókkal sújtott orosz hajók számára.

„A szankciók lehetőséget kínálnak Washingtonnak arra, hogy támogassa a nyugati biztonságot a Távol-Északon anélkül, hogy amerikai katonákat tenne ki veszélynek” – nyilatkozta az ukrán hírportálnak Alexander Kirk, az Urgewald szankciókkal foglalkozó kampányfelelőse.

A Jamal LNG Oroszország egyik legnagyobb LNG-projektje, amely az ország LNG-exportjának több mint 60 százalékát adja, miközben az európai országok – az orosz LNG-re vonatkozó részleges korlátozások ellenére – továbbra is e szállítmányok fő célállomásai.

Az Urgewald korábbi elemzése szerint a 2026 első felében útnak indított 140 Jamal LNG-szállítmányból 136 európai kikötőkbe érkezett; ezek értéke becslések szerint 5,96 milliárd euró (6,82 milliárd dollár) volt. Az EU 2027 januárjától teljes tilalmat vezet be az orosz LNG-importra. Az európai kereslet azonban addig is fontos piacot biztosít Oroszország sarkvidéki LNG-exportja számára.

A 14 Arc7 osztályú tartályhajót kifejezetten arra tervezték, hogy képesek legyenek közlekedni a Jamal-félsziget környékének zord téli viszonyai között. Kereskedelmi útvonalaik akár részleges megzavarása is jelentős következményekkel járhat Oroszország LNG-exportkapacitására és az iparágból származó bevételeire nézve.

A jogszabály a The Hill amerikai hírportál hétfői jelentése szerint lehetővé tenné Donald Trump elnök számára azt is, hogy szankciókat vezessen be olyan személyekkel szemben, akik az orosz kormány megbízásából azon dolgoznak, hogy hátráltassák az Ukrajnával folytatott béketárgyalásokat, megsértsék a megkötött békemegállapodást, illetve aláássák az ukrán kormányt.

Továbbá felhatalmazná Trumpot arra, hogy vízumtilalmat és vagyonbefagyasztást rendeljen el Vlagyimir Putyin orosz elnök, bizonyos orosz katonai parancsnokok, valamint „bármely olyan külföldi személy” ellen, aki tudatosan védelmi eszközökkel látja el” az orosz hadsereget.

A jogszabály értelmében Trump akár 500 százalékos vámot is kivethetne az Oroszországból származó árukra, illetve azokra az országokra amelyek „tudatosan részt vesznek orosz eredetű urán és kőolajtermékek kereskedelmében”.

Jeanne Shaheen, a Szenátus külügyi bizottságának vezető demokrata párti tagja „nagyszerű hírnek” nevezte, hogy a Képviselőház szavazni fog erről a „rendkívül szükséges” jogszabályról.

„Putyin háborús gépezete továbbra is ukrán civilek életét követeli, ez a javaslat pedig súlyos csapást mér a Kreml pénzügyeire. Itt az ideje elfogadni a jogszabályt, és tárgyalóasztalhoz kényszeríteni Putyint” – fogalmazott pénteki nyilatkozatában Shaheen.

A Képviselőház a tervek szerint péntektől héthetes szünetre vonul. Mike Johnson házelnök azonban a Politico jelentése szerint hétfőn újságíróknak azt mondta: gyorsított eljárással – amely kétharmados többséget igényel – napirendre tűzhetik az Oroszország elleni szankciókról szóló törvényjavaslatot.

Az ENSZ adatai szerint 2022 áprilisa óta az idei júliusi orosz csapások követelték a legtöbb halálos áldozatot az ukrán civilek közül. Trump elnök a vejét, Jared Kushnert és Steve Witkoff különmegbízottat bízta meg azzal, hogy közvetítsenek egy Moszkva és Kijev közötti békemegállapodás érdekében, ám ez mindeddig eredménytelennek bizonyult.