Lovári nyelvet tanul cellatársaitól a fogdában Őrsi Gergely

Iványi Gábor meglátogatta Őrsi Gergelyt, a budapesti II. kerület előzetes letartóztatásban lévő polgármesterét - erről a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkésze számolt be a politikus Facebook-oldalán közzétett videóbejegyzésben.
„Iványi Gábor barátom lelkészként, hivatalosan mint „hitéleti kapcsolattartó” járt nálam – nagy elszántsággal vállalva az ezzel járó nehézségeket. Elmondhatatlanul sokat jelentett számomra a látogatása és a tőle kapott lelki megerősítés, különösen azért is, mert a gyermekeim számára már több mint 100 napja nem engedik a családlátogatást” - írta Őrsi Gergely, akinek bejegyzését az oldalának adminjai tették közzé.
A videóüzenetben Iványi Gábor elmondta, a polgármester semmi értelmes dologgal nem foglalkozhat a fogdában, zavarja, hogy a kerület ügyeiben sem tud tevékenykedni. Mint mondta, az előzetes letartóztatásban lévők helyzete bizonyos szempontból rosszabb, mint az elítélteké, az elítéltek számára ugyanis rendelkezésre áll könyvtár. Amit ebben a helyzetben Őrsi Gergely tenni tud, az Iványi Gábor elmondása szerint annyi, hogy a cellatársaitól lovári nyelven tanul, illetve van egy cseh cellatársa is, tőle csehül tanul, és fordítva, ő is tanítja magyarul.
Őrsi Gergely jelen állás szerint október 4-ig marad biztosan előzetes letartóztatásban. A politikus neve az óbudai, pártokon átívelő korrupciós botrányban került elő, az ügynek összesen 47 gyanúsítottja van.Tizennégy újabb gyanúsítottat hallgattak ki az óbudai korrupciós ügybenLegkevesebb 150 millió forint kenőpénz elfogadásával gyanúsították meg az óbudai korrupciós ügyben Bús Balázst Intézményesített, egyszerre fideszes és MSZP-s korrupcióról vallott Óbuda volt alpolgármestereMeghosszabbították az óbudai korrupciós ügy három gyanúsítottjának letartóztatását