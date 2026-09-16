Lovári nyelvet tanul cellatársaitól a fogdában Őrsi Gergely

előzetes letartóztatás;Iványi Gábor;nyelvtanulás;fogda;Őrsi Gergely;

2026-09-16 16:20:00 CEST

A polgármestert Iványi Gábor látogatta meg.

Iványi Gábor meglátogatta Őrsi Gergelyt, a budapesti II. kerület előzetes letartóztatásban lévő polgármesterét - erről a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkésze számolt be a politikus Facebook-oldalán közzétett videóbejegyzésben.

„Iványi Gábor barátom lelkészként, hivatalosan mint „hitéleti kapcsolattartó” járt nálam – nagy elszántsággal vállalva az ezzel járó nehézségeket. Elmondhatatlanul sokat jelentett számomra a látogatása és a tőle kapott lelki megerősítés, különösen azért is, mert a gyermekeim számára már több mint 100 napja nem engedik a családlátogatást” - írta Őrsi Gergely, akinek bejegyzését az oldalának adminjai tették közzé.

A videóüzenetben Iványi Gábor elmondta, a polgármester semmi értelmes dologgal nem foglalkozhat a fogdában, zavarja, hogy a kerület ügyeiben sem tud tevékenykedni. Mint mondta, az előzetes letartóztatásban lévők helyzete bizonyos szempontból rosszabb, mint az elítélteké, az elítéltek számára ugyanis rendelkezésre áll könyvtár. Amit ebben a helyzetben Őrsi Gergely tenni tud, az Iványi Gábor elmondása szerint annyi, hogy a cellatársaitól lovári nyelven tanul, illetve van egy cseh cellatársa is, tőle csehül tanul, és fordítva, ő is tanítja magyarul.

Őrsi Gergely jelen állás szerint október 4-ig marad biztosan előzetes letartóztatásban. A politikus neve az óbudai, pártokon átívelő korrupciós botrányban került elő, az ügynek összesen 47 gyanúsítottja van.