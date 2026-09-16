Szingapúr fizet annak, aki olvas

Látszólag már napi 15 percnyi olvasás is elég lehet Szingapúrban, hogy valakinek egy kis extra pénz üsse a markát, de tényleg csak látszólag: egyelőre annyi bizonyos, hogy nem ezzel fognak komolyabb összegeket keresni a helyi könyvmolyok. A rendszer szerint ugyanis az olvasással első körben a résztvevők majd pontokat szereznek, s ezeket válthatják be aprópénzre – írja a The Guardian.
A tényleges könyvekkel töltött perceket egy a kormány által létrehozott weboldalon lehet majd vezetni, egy elég kacifántos szabályrendszer szerint. Ajánlott legalább egy alkalmat beiktatni a napi teendőkbe, egy ilyen alkalomnak pedig legalább 15 percet kell igénybe vennie: azért már húsz virtuális pont érkezik a felhasználó profiljára. Csakhogy ezer virtuális pontért (vagyis ötven ilyen olvasással töltött alkalomért) az olvasónak egyetlen szingapúri dollár, vagyis átszámítva körülbelül 248 magyar forint jár. (Naponta egyetlen alkalom regisztrálható.)
A szingapúri kormány a telefonhasználatot is csökkentené az új gyakorlattal, reményeik szerint ez a közösségi média visszaszorítására is kihat majd. Különösen, miután nyilvánosságra került egy új kutatás, amely a telefonhasználattal kapcsolatos függőséget még az online térben zajló bántalmazás és a nemkívánatos tartalmak által okozott óriási károknál is súlyosabb problémaként jelölte meg.
Szingapúr nem először kísérletezik azzal, hogy némi pénzjutalommal próbálja nevelni az állampolgárait. Korábban a lehető legtöbb gyaloglásért járt bevásárlókupon, a lépcsőzésért pedig különböző díjakat is osztogattak.