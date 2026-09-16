Szingapúr fizet annak, aki olvas

program;Szingapúr;olvasás;népszerűsítés;

2026-09-16 21:26:00 CEST

A szingapúri vezetés hosszú távú terve a kritikus gondolkodás és a képzelőerő fejlesztése. Ezt pedig olyannyira fontosnak tartja, hogy még fizetni is hajlandó annak, aki olvas. És aki így tud keresni, az bizonyítja, hogy tud gondolkodni.

Látszólag már napi 15 percnyi olvasás is elég lehet Szingapúrban, hogy valakinek egy kis extra pénz üsse a markát, de tényleg csak látszólag: egyelőre annyi bizonyos, hogy nem ezzel fognak komolyabb összegeket keresni a helyi könyvmolyok. A rendszer szerint ugyanis az olvasással első körben a résztvevők majd pontokat szereznek, s ezeket válthatják be aprópénzre – írja a The Guardian.

A tényleges könyvekkel töltött perceket egy a kormány által létrehozott weboldalon lehet majd vezetni, egy elég kacifántos szabályrendszer szerint. Ajánlott legalább egy alkalmat beiktatni a napi teendőkbe, egy ilyen alkalomnak pedig legalább 15 percet kell igénybe vennie: azért már húsz virtuális pont érkezik a felhasználó profiljára. Csakhogy ezer virtuális pontért (vagyis ötven ilyen olvasással töltött alkalomért) az olvasónak egyetlen szingapúri dollár, vagyis átszámítva körülbelül 248 magyar forint jár. (Naponta egyetlen alkalom regisztrálható.)

A szingapúri kormány a telefonhasználatot is csökkentené az új gyakorlattal, reményeik szerint ez a közösségi média visszaszorítására is kihat majd. Különösen, miután nyilvánosságra került egy új kutatás, amely a telefonhasználattal kapcsolatos függőséget még az online térben zajló bántalmazás és a nemkívánatos tartalmak által okozott óriási károknál is súlyosabb problémaként jelölte meg.

Szingapúr nem először kísérletezik azzal, hogy némi pénzjutalommal próbálja nevelni az állampolgárait. Korábban a lehető legtöbb gyaloglásért járt bevásárlókupon, a lépcsőzésért pedig különböző díjakat is osztogattak.