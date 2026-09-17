Venni vagy bérelni? – A lakásárak jobban elszálltak, mint a bérleti díjak

ingatlanpiac;lakásárak;albérleti díjak;

2026-09-17 10:33:00 CEST

Sándor Tünde gazdasági újságíró a Népszava ingatlanpiaci podcastje, az Erkély legújabb adásában Sándorfi Balázzsal, a Bankmonitor alapító ügyvezetőjével beszélgetett.

Megfizethetőbbé vált az albérlet, a bérleti díjak ugyanis kisebb mértékben nőttek, mint a jövedelmek, viszont a lakásárak még mindig jelentősen emelkedtek, a túlárazottság jelentős. Mindez jó hír a bérlőknek, kevésbé a bérbeadóknak, hiszen a lakáskiadás éves hozama már csak 3 százalék körül van a budapesti hosszú távú lakáskiadás piacán. Ugyanakkor több lett a kiadó lakás, miközben kevesebb a bérlő, az Otthon Start Programmal élt, aki csak tehette, és lakást vásárolt az alacsony, mindössze 3 százalékos fix kamat és a mérsékelt önerő lehetőségét kihasználva.

Lakáspiaci döntésekről pénzügyi szempontok mentén – Sándor Tünde gazdasági újságíró beszélgetett a Népszava ingatlanpiaci podcastje, az Erkély legújabb adásában Sándorfi Balázzsal, a Bankmonitor alapító ügyvezetőjével.