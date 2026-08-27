Dívik a szobabérlés, a lakáskiadóknak ez jobb üzlet

Erasmus;albérleti piac;lakáskiadás;Otthon Start Program;

2026-08-27 17:35:00 CEST

Bérelhető lakás helyett egyre inkább szobákat keresnek a diákok, ami a lakástulajdonosoknak akár 20-30 százalékkal nagyobb bevételt is hozhat, mint az ingatlan egyben történő bérbeadása. Az éves bérletidíj-emelkedés közben továbbra is infláció feletti, de a budapesti albérletpiacon nincs jele újabb árrobbanásnak. Ősszel ugyanakkor új keresletet hozhat az Erasmus-hallgatók visszatérése.

Egy-egy kiadó szobáért már havi 400 euró körüli összeget is elkérhetnek a budapesti lakástulajdonosok. Az egyedileg szerződő diákbérlőkkel üzletelni ráadásul a tulajdonosoknak kifejezetten jövedelmező lehet: ha egy nagyobb lakást több diáknak, szobánként adnak ki, azzal 20-30 százalékkal nagyobb bevételt érhetnek el – mondta a Népszavának Kétszery Zsuzsa, a Duna House Home Management üzletágvezetője. Ráadásul a kockázat is kisebb, hiszen ha egy bérlő kiköltözik, a többiek még maradnak, így az ingatlan tovább termeli a bevételt.

A szobakiadásnak persze árnyoldala is van. Több bérlő több konfliktushelyzetet is jelenthet a közösen használt konyha, fürdőszoba vagy éppen a takarítás miatt. Az eltérő napirend és életmód szintén könnyen okozhat feszültséget, így a fluktuáció is nagyobb lehet. A nagyobb lakások egyben történő kiadása ezért a tulajdonosnak egyszerűbb és menedzsment szempontból kiszámíthatóbb megoldás lehet.

Idén ősszel új kereslet érkezhet a piacra az Erasmus diákprogram újraindulásával.

Kétszery Zsuzsa szerint már látszik a nyugat-európai hallgatók érdeklődése, akik jellemzően szeptember és június között keresnek lakhatást. Egyre többen nem teljes lakást, hanem saját szobát bérelnének. Ez ugyan drágább lehet, mint néhány diáknak közösen kivenni egy teljes lakást, cserébe nem kell társakat keresniük és a közös bérlés megszervezésével foglalkozniuk. Konkrét példa is mutatja a különbséget: egy átlagos méretű, egy plusz két félszobás budapesti lakást egyben 300 ezer, szobánként viszont összességében 350-370 ezer forintért is ki lehet adni.

Közben - a fejleményekke együtt - az albérletpiac egészén nincs jele újabb árrobbanásnak. Június vége és augusztus eleje között Budapesten 5,4 százalékkal nőtt a kiadó lakások száma az ingatlan.com közlése szerint. Július elején 260 ezer forint volt az átlagos kínálati bérleti díj Budapesten, a ponthatárok kihirdetése környékén 266,5 ezerre emelkedett, augusztus elejére azonban ismét 260 ezer forintra csökkent – derült ki a KSH–ingatlan.com lakbérindexéből. Eszerint országosan 1,6, Budapesten 1,7 százalékkal emelkedtek a bérleti díjak júniushoz képest. Éves összevetésben 5, illetve 5,5 százalékos volt a drágulás. Ez ugyan infláció feletti emelkedés, de jóval elmarad a korábbi évek 10-11 százalékos ütemétől.

A lakásbérbeadás kínálati oldala több irányból is erősödik. Piaci visszajelzések szerint az egyetemisták szokásos nyár végi rohama egy már eleve bővebb kínálatra érkezett.

Az Otthon Start program miatt vásárló, majd kiadásban gondolkodó tulajdonosok, valamint az Airbnb-zésről a hosszú távú bérbeadásra áttérők is megjelentek a bérbeadók között.

A rövid távú lakáskiadás sem feltétlenül jelent már mindenhol magasabb bevételt – mutatott rá Kétszery Zsuzsa, aki egyre több ingatlan tulajdonostól hallja, hogy az Airbnb-forgalom nem olyan erős, hogy mindenkinek megérje a turistákra építeni. A nyári hőség a városi, illetve az európai tengerparti turizmust is átrendezheti, évről évre egyre többen kereshetnek majd hűvösebb úti célokat Észak-Európában. Ez tovább alakíthatja a piacot és a lakáskiadás hozam szintjét.