Magyar Péter: Már most ezermilliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni

Orbán-kormány;visszaváltás;kötvények;feljelentések;pénzvisszafizetés;Magyar Péter;Tisza-kormány;vagyonvisszaszerzés;

2026-08-25 14:11:00 CEST

A miniszterelnök a Facebookon arra utalt, hogy még fel sem állt az NVVH, a kormány felszólításokkal, feljelentésekkel több ügyben is elérte, hogy gazdasági szereplők közpénzeket fizettek vissza.

Még csak most kezdi meg a működését a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH), de már most ezermilliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel a magyar embereknek. Lépésről lépésre, forintról forintra – fogalmazott Magyart Péter keddi Facebook-bejegyzésében és -videójában, beszámolva az által a fontosnak tartott, látható eredményekről, a Tisza párt választási kampányában megígért vagyonvisszaszerzés állásáról.

Hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. A Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíjj László oligarchához köthető Duna Aszfalt jelentette be nem sokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentése után, hogy visszafizet 400 millió dollárt, azaz több mint 100 milliárd forintot az állami bankoknak – mondta a kormányfő. Kitért rá, hogy a Gazdasági és Energetikai Minisztérium július végén tett feljelentést a Duna Aszfalt kongói-zambiai beruházásának állami finanszírozása miatt. Két állami bank, az Exim és az MFB az Orbán-kormány alatt 126 milliárd forintnyi kötvényt jegyzett le a rendkívül kockázatos afrikai ügylet során, ráadásul úgy, hogy a finanszírozás mintegy 80 százalékára a magyar állam kezességet vállalt a legmagasabb országkockázati kategóriába sorolt államokhoz kapcsolódó beruházásoknál.

Ezen kívül 100 milliárdos nagyságrendben sikerült visszaszerezni és megóvni közpénzt például az M6-os autópálya üzemeltetése, valamint a mohácsi Duna-híd építése kapcsán. – A kormány már több mint 20 súlyos ügyben tett feljelentést az előző rendszer közpénzfelhasználása miatt, folyamatosan zajlanak az átvilágítások a minisztériumokban, a feljelentéssel érintett összeg meghaladja az 1700 milliárd forintot. Feljelentést tettek az egyiptomi vasútikocsi-beszerzés ügyében, ahol 640 milliárd forint ügye tisztázatlan, továbbá az Észak-Macedóniának 360 milliárd forint értékben nyújtott magyar állami hitel, a Gondosóra-program, a KRÉTA-, a Neptun- és a Poseidon-rendszerek, a mentőautóbeszerzések és egyebek mellett a több tízmilliárdos kormányzati kommunikációs és támogatási szerződések miatt is. Több ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda már el is rendelte a nyomozást – tette hozzá Magyar Péter.

A miniszterelnök a megtett lépések között említette Orbán Anita külügyminiszer keddi feljelentését a 300 milliárdos lélegeztetőgép-beszerzés ügyében, azt, hogy elállnak az Orbán-kormány zuglói irodabizniszétől, és nem költöznek be a Tiborcz-féle üzletkörhöz köthető székházakba. Ide sorolta a magyar állam és a 4iG-cégcsoport teljes kapcsolatrendszerének átfogó vizsgálatát. Ígérete szerint sorra fog kerülni minden nagyvállalati és koncessziós kapcsolat is, amelyekkel újra és újra a NER oligarchái és janicsárjai jártak jól, a magyar állam és a magyar emberek pedig rosszul.

Beszélt még arról is, hogy a kormány hétfőn tárgyalt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, a kekvák ügyéről, amelyek nem felsőoktatási tevékenységet látnak el, és amelyekbe az Orbán-kormány összesen több mint 3 ezer milliárd forintnyi közvagyont szervezett ki. – Ezt a vagyont részben már sikerült visszaszerezni, a nem felsőoktatási alapítványoknál augusztus végéig megtörténik az állami vagyon visszaszállása és az állammal való elszámolás – hangsúlyozta Magyar Péter.