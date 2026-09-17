Visszautasította a Legfőbb Ügyészség a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetőjének állításait

Legfőbb Ügyészség;Központi Nyomozó Főügyészség;

2026-09-17 18:26:00 CEST

Ezeket valótlan vádaskodásnak tartja, amelyeket a szervezet szerint azért tárt a sajtó elé, mert fegyelmi eljárást indult ellene.

Visszautasította Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) lemondott vezetőjének alap nélküli vádaskodását az MTI-hez is eljuttatott csütörtöki közleményében a Legfőbb Ügyészség.

Fürcht Pál a lemondásában tényszerűen valótlanságokat állított az ügyek politikai befolyásolásáról, amelyek nyilvánosság előtti cáfolata a folyamatban lévő ügyekre tekintettel jelenleg nem lehetséges.

Kifejtették: a büntetőeljárásról szóló törvény szigorú szabályokat tartalmaz az eljárásban résztvevők jogainak, a személyes és más védendő adatok, továbbá a büntetőeljárás eredményességének védelme érdekében a nyilvánosság tájékoztatásának rendjéről és annak korlátairól a folyamatban lévő büntetőügyekben. Az ügyészségnek akkor is ezen szabályok betartásával kell eljárnia, ha más azokat megszegi.

A Legfőbb Ügyészség álláspotja szerint Fürcht Pál a valós tényeken alapuló szakmai iránymutatás helyett a saját, tényektől független, szubjektív meggyőződését akarta érvényesíteni az általa megjelölt ügyekben. Emlékeztettek arra, hogy a volt főügyésszel szemben fegyelmi eljárás indult. A Legfőbb Ügyészség „a valótlan vádaskodásokkal teli lemondás ismételt sajtó elé tárását” az erre adott reakciónak tekinti.

Hozzátették: visszautasítják az ügyvédi hivatásrendhez méltatlan, szakmaiságot nélkülöző, ügyészséget lejárató megnyilatkozásokat is.

Mint írták, már többször is jelezték, az úgynevezett aranykonvoj ügy kapcsán a legfőbb ügyész kinyilvánította és írásban is utasításba is adta, hogy a nyomozó ügyészségnek az ügy minden szálát ki kell vizsgálnia, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint.

Ugyanez irányadó bármely más, ügyészségi nyomozási hatáskörbe tartozó ügyre is. A nyomozások eredményéről tájékoztatni fogják a közvéleményt. Egyben jelezték, hogy a megjelölt és más ügyeket érintő - a közvélemény félretájékoztatására is alkalmas - integritássértések miatt belső vizsgálatot folytatnak.

Fürcht Pál főügyész, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) vezetője június közepén nyújtotta be lemondását, amit elsődlegesen az úgynevezett aranykonvoj ügyben a közte és a KNYF nyomozásának felügyeletét ellátó Legfőbb Ügyészség illetékes szakfőosztálya közötti nézetkülönbségekkel indokolta. A Legfőbb Ügyészség akkori közleménye szerint az ügyben egyes nyomozástaktikai kérdésekben alakult ki szakmai vita a KNYF és a szakfőosztály vezetője között.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a 444 csütörtöki cikkében ismertette azt a levelet, amelyben Fürcht Pál részletesen indokolja döntését a júliusban szintén távozó Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésznek.

A cikk szerint Fürcht Pál azt írta, hogy az aranykonvoj ügyben és a Tisza informatikusait érintő Gundalf-Henry-ügyben őt megkerülve, informális nyomásgyakorlással érte el a Legfőbb Ügyészség, hogy ne nyomozzanak a magyar titkosszolgálat után.