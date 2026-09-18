Ellenkérelmet adott be az Integritás Hatóság elnöke a leváltása ellen

bíróság;Integritás Hatóság;Biró Ferenc;

2026-09-18 07:41:00 CEST

Biró Ferenc szerint az elmozdítását célzó kereset veszélyezteti az uniós források hazahozatalát.

„Ellenkérelmet nyújtottam be, mert az elmozdításomat célzó kereset ellentétes Magyarország helyreállítási tervével és veszélyezteti az EU-források hazahozatalát. Minden törvényes eszközt igénybe veszek, hogy a munkámat végezhessem, és hogy a hatóság jelentősen bővült feladatait zavartalanul elláthassa” – erről beszélt Biró Ferenc, az Integritás Hatóság (IH) elnöke a HVG kérdésére.

A Fővárosi Törvényszék hamarosan kitűzi a tárgyalás napját Biró Ferenc hivatalvesztési eljárásban. A jogi eljárás tétje, hogy elmozdítják-e hivatalából az IH-t vezető Birót, aki ellen hűtlen kezelés és más bűncselekmények okán 140 milliós vagyoni hátrány okozása miatt nemrég vádat emelt az ügyészség.

A cikk szerint az ellenkérelmet Biró Ferenc alperesként adta be, jogi válaszként arra a felperesi kérelemre, amelyet az IH-elnök elleni, júniusi vádemelés után nyújtott be Windisch László, az Állami számvevőszék (ÁSZ) elnöke. Ennek célja az IH-elnök jogviszonyának megszüntetése, méghozzá a jogszabály által biztosított, hivatalvesztési eljárás eredményeképp.

A portál kiemeli, az IH-ra vonatkozó jogszabály szerint ha az elnök hivatali bűncselekménnyel összefüggő büntetőeljárás részesévé válik, kezdeményezhető a felmentése. Ehhez már az is elég, ha meggyanúsítják, de itt vádemelés is történt – ezután lépett munkáltatói jogkörben az ÁSZ elnöke, és indított közigazgatási peres eljárást Biró jogviszonyának megszüntetése iránt. Ha a bíróság megállapítja, hogy Windisch keresete megalapozott, megszünteti Biró Ferenc jogviszonyát. Másodfokon, fellebbezésre majd a Kúria jár el. Eközben az IH elnöke nemcsak azt állítja, hogy ártatlan, hanem azt is, hogy korábban Tuzson Bence igazságügyi és Bóka János EU-s miniszter le akart állítani egyes vizsgálatokat – ezt mindketten tagadják.