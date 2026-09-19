Nagy verseny várható a Madách és az Új Színház élére

Új Színház;Madách Színház;igazgatói pályázat;

2026-09-19 08:30:00 CEST

A hét elején zárult le a Madách és az Új Színház igazgatói posztjára kiírt pályázat beadási határideje. Előbbire heten, utóbbira tizenhatan jelentkeztek. A minisztérium nem közli a pályázók névsorát, de vannak, akik maguk hozták nyilvánosságra, hogy aspirálnak a direktori posztra. Szeptember 25-én a Merlinben nyilvános fórumot rendeznek a témában.

Az áprilisi választást követően a kulturális tárca által fenntartott színházak közül a Madách és az Új Színház vezetői posztjára írtak ki pályázatot. Mindkét esetben a mostani direktornak 2027. január végén lejár a mandátuma. A Madách esetében az eddigi sajtóinformációk szerint az intézményt huszonkét éve vezető nyolcvanegy éves Szirtes Tamás újraindul a pozícióért. Arról is beszélt korábban, hogy a következő vezetői ciklusában kinevelné az utódját. Nemrég be is jelentette, hogy háromtagú művészeti tanácsot hoz létre, melybe Vaszilenko Eugénia nemzetközi kapcsolatokért felelős menedzser, valamint Posta Victor és Jenővári Miklós, a Madách Színház színészei kerültek be.

A sajtóban is megjelent, hogy a Madách Színház gazdasági számai nagyon imponálóak, hiszen évente 250-300 ezer nézőt és 2,5 milliárdos jegybevételt produkál. Arról viszont elérnek a nézetek, hogy egy ilyen sikeres zenés színházat miként támogasson a jövőben az állam. Az is megjelent a sajtóban, hogy

Szirtes Tamás a fizetésével és a rendezői jogdíjakkal együtt 2025-ben 123 millió forintot keresett az intézményben.

A direktor évek óta néhány kivétellel minden előadást a színházában maga rendez. Évtizedek óta jó kapcsolatot ápol Andrew Lloyd Webber zeneszerzővel, illetve az ügynökségével. Éppen ma lesz a bemutatója a Madách Színházban az Evita című musicalnek, amit szintén Szirtes állít színpadra. Kerestük a direktort, hogy válaszoljon a kérdéseinkre. A színháztól azt a választ kaptuk, hogy a hétvégi premier után állnak rendelkezésünkre.

Pályázik a Madách Színház élére Lőrinczy György, a Szentendrei Kulturális Központ és Teátrum igazgatója, ezt maga jelentette be szeptember 14-én a közösségi oldalán. Lőrinczy korábban főigazgatója volt a Budapesti Operettszínháznak, illetve elismert kulturális menedzser, közel két évtizeden át vezette a Pentaton ügynökséget, 2017-től három éven keresztül a Nemzeti Kulturális Alap alelnöki tisztét is ellátta.

Arról, hogy mit szeretne a Madách élén, így írt: „Biztos vagyok benne, hogy a Madách Színháznak nyitottabb, változatosabb és korszerűbb új utakat kell keresnie a következő években, ehhez pedig többgenerációs állandó tanácsadói és projektalapú alkotói kört sikerült megnyernem, s velük meggyőződésem szerint egy hiánypótló, izgalmas zenés színházi műhely indulhat.”

Leendő stábja tagjaként megemlítette tanácsadóként Novák Eszter, Szabó Máté és Tarnóczi Jakab rendezőket, zenei munkatársként Kovács Adriánt és Silló Istvánt, koreográfusként Duda Évát, Gergye Krisztiánt, Widder Kristófot, új magyar zenés darabok alkotójaként vagy mentoraként mások mellett Bródy Jánost, Geszti Pétert, Varró Dánielt és Závada Pétert. Rezidens független színházként a Duda Éva Társulat és a Sicc Production csatlakozna a Lőrinczy által vezetett Madáchhoz.

Lőrinczyvel kapcsolatban a sajtóban megjelent, hogy több olyan kulturális projektben vett részt évekkel ezelőtt, amely a NER-hez kötődött. Szentendrén viszont akkor került a teátrum élére, amikor a várost ellenzékinek számító vezetés irányította.

Gémes Antos színész-rendező lapunknak megerősítette, hogy beadta a pályázatát a Madách Színház vezetésére. A Népszava kérdésére elmondta: úgy érezte, a mostani kultúrpolitikai légkörben újra eljött az az idő, amikor valódi elképzelések versenyezhetnek és valódi döntések is születhetnek. Gémes Antos legutóbb a Pesti Magyar Színházban játszott és rendezett, sőt művészeti vezető is volt. „A vezetőváltást követően az új vezetés, Nagy Viktor és Eperjes Károly nem kívánt velem tovább együtt dolgozni, ezért távoztam” – tette hozzá.

Az utóbbi két-három évben távolabb lépett a színházi világtól. Most viszont visszatérne. Nem a pozíció motiválja, hanem szeretne újra a kulturális életben tevékenyen részt venni. A Madách Színház eddigi gazdasági eredményeit, közönségsikerét elismeri, de néhány dologban változtatna, például a fiatalokat még jobban megszólítaná, akár online platformokon is. Szeretné, ha a zenés profil mellett a próza is megjelenne a Madách színpadán.

Gémes Antos korábban szervezett kulturális fesztivált a Dunakanyarban, ezt a törekvést akár egy művésztelep létrehozásával integrálná a Madách Színházzal kapcsolatos elképzeléseibe is. Pályázatát a tervei szerint hamarosan nyilvánosságra hozza.

Kerestük Miller Zoltán színészt, aki közösségi oldalán, szeptember 8-án tette közzé, hogy alkotótársaival pályázik a Madách Színház igazgatói posztjára. Továbbá azt is, hogy etikai és szakmai okokból felajánlja az intézményhez köthető szerződéseinek közös megegyezéssel való felbontását. További információkért a színész a sajtósához irányított, akit nem értünk el. Ugyancsak nem értük el Szabó P. Szilvesztert, akinek a neve szintén felvetődött a pályázók között.

A pályázati elbírálás új eleme a vezetői kompetenciamérés. A Telex kérdésére a minisztérium azt válaszolta: a vezetői kompetenciamérés lebonyolítására hét ajánlatból választották ki a szolgáltatást biztosító céget. A kompetenciamérés módszertanáról és vizsgálati szempontjairól viszont a kiválasztási folyamat lezárulta előtt nem adnak részletes tájékoztatást.

A pályázatokat hamarosan egy szakmai bizottság értékeli és tesz ajánlást, a végső döntést Tarr Zoltán miniszter hozza meg.

A Partizán az Örkény Színházzal közösen szeptember 25-én szakmai vitanapot szervez a Merlinben, amire meghívják azokat, akik a Madách Színház, a Trafó és az Új Színház igazgatói székére pályáztak. A rendezvényen várhatóan jelen lesz Nagy Ervin államtitkár és Sipos Imre helyettes államtitkár is.

Schilling Árpád is pályázik az Új Színház élére

Az Új Színház igazgatója, Dörner György is újraindul az igazgatói posztért. A tizenhat pályázó közül csak néhányan osztották meg a nyilvánossággal, hogy beadták az elképzeléseiket. Az intézményen belülről beszáll a versenybe Gregor Bernadett és Vass György színész.

Elindul Kiss József, a Soproni Petőfi Színház volt igazgatója, Csiby Gergely színész is a megmérettetésen. Csütörtök este kiderült, hogy a Krétakör alapítója, az elmúlt években Franciaországban élő Schilling Árpád rendező is beadta a pályázatát az Új Színház élére, a teljes dokumentumot a Revizoron közzé is tette.