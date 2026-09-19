A hét elején zárult le a Madách és az Új Színház igazgatói posztjára kiírt pályázat beadási határideje. Előbbire heten, utóbbira tizenhatan jelentkeztek. A minisztérium nem közli a pályázók névsorát, de vannak, akik maguk hozták nyilvánosságra, hogy aspirálnak a direktori posztra. Szeptember 25-én a Merlinben nyilvános fórumot rendeznek a témában.
„A SzíDoSZ az elnökét érintő bejelentés kivizsgálására etikai bizottságot hozott létre, amely első ülését december 9-én tartja, a vizsgálat eredményéről a bizottság tájékoztatni fogja a nyilvánosságot” – közölte a Színházi Dolgozók Szakszervezete.
Egy állami kitüntetéssel is rendelkező, ismert színész lehet a 2016-os, eltusolt ügy elkövetője.
Letiltotta Dörner György, az Újszínház igazgatója a vele a Magyar Nemzetbe készült interjút. A lap azonban közölte azt, azzal az indokkal, hogy egy interjúalanynak nincs jogi lehetősége az elkészült beszélgetéstől utólag elállni.
Semmilyen politikai nyomás nem nehezedik az általam vezetett intézményre – mondja Márta István, az Új Színház volt igazgatója, aki két és fél éve irányítja a pécsi Zsolnay Örökség Kezelő Nonprofit Kft-t. Márta szerint nem lehet célja a parttalan és öncélú konfrontálódás a tulajdonos önkormányzattal, de sok olyan gyakorlati, a működést érintő kérdés van, amelyben mégis vitatkozni kényszerül.
Kikelt a buzilobbi ellen Kerényi Imre az Új Színházban rendezett Keresztény Színházi Fesztivál beszélgetés-sorozatában szerdán. Kezdeményezte, hogy hozzanak létre a "szivárványos" dramaturgoktól és rendezőktől megszállt Színművészeti Egyetem helyett egy ellenegyetemet, például Ludovika épületében.
Nyolcvannyolcadik életévében meghalt Gosztonyi János, színész, rendező, író, dramaturg, Jászai Mari-díjas, Érdemes művész.
A kulturális feladatok tavalyi 13,8 milliárd forintos támogatása 11 milliárdra csökken a fővárosban, az eddiginél jóval kevesebb fővárosi pénzt kap például a Thália, a Madách és az Új Színház, valamint a Vígszínház, adta hírül az MTI.