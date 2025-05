Röhejes hazugságok

A hazugság eszelős nagy téma, hazugságok tömege vesz minket körül minden nap, ha kinyitjuk a tévét, a rádiót, az újságokat, de akár a közvetlen közelünkben is. És hát melyikünk ne hazudott volna, csak persze vannak, akik notóriusok lettek ezen a területen, és esetleg a nyilvánosság előtt hazudják le a csillagokat is az égről, mondják a nyilvánvaló ellenkezőjét annak, mint amit tapasztalunk. Még csak el se pirulnak belé, a kezük sem remeg meg, hiszen sportot űztek már belőle, és ez ráadásul gyakran még meglehetősen jól is jövedelmez nekik.