Itt vannak a novemberben érkező iskolakezdési utalványok részletszabályai

Még nyáron döntött a kormány arról, hogy 400 ezer rászoruló gyermek családja részére 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást biztosít. A támogatás első, 50 ezer forintos részletét a jogosultak augusztus végén kapták kézhez pénzügyi támogatás formájában. A támogatás második, 50 ezer forintos részlete iskolakezdési utalvány formájában november 30-ig érkezik meg a jogosult családokhoz – emlékezteti az érintetteket a kormány hivatalos honlapján olvasható szombati közlemény. Eszerint a kormány elfogadta a rászoruló gyermekeknek járó iskolakezdési támogatás utalványaihoz kapcsolódó részletszabályokat is.
Az utalványból széles körben vásárolhatóak termékek a rendelet szerint, így az iskolai felszereléseken, papír- és írószeren kívül többek között ruházati cikkekre, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre, egyes digitális és műszaki cikkekre, valamint fejlesztőjátékokra is fordítható lesz – írják. A kormány szerint céljuk, hogy egy gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközök beszerzésekor.Magyar Péter: Az Országgyűlés elfogadta, érkezik a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás
Az utalványokat 6 darab 5000, 6 darab 2000 és 8 darab 1000 forintos címletben kézbesítik majd. Ha a postás nem tudja kézbesíteni a küldeményt, akkor a címzettek az utalványokat még 10 munkanapig átvehetik a postán. Az utalványokat 2027. március 15-ig lehet majd levásárolni, az átvett utalványokat pedig a kereskedők 2027. május 15-ig válthatják be a pénzforgalmi számlájukat vezető banknál – emelték ki. Hozzátették, hogy akik adminisztrációs hiba miatt nem kapták meg a támogatás első, 50 ezer forintos részletét, ők pótlólag megkapják azt. A Pénzügyminisztérium szerint 6642 jogosulthoz nem jutott el a támogatás a Magyar Államkincstártól.Forsthoffer Ágnes az iskolakezdési támogatásról szóló törvénymódosításokat írta alá elsőkéntMást mond Magyar Péter és a Miniszterelnökség arról, mennyibe kerültek az iskolakezdési támogatásról szóló kormányzati plakátok