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2026-09-19 14:30:00 CEST

Itt vannak a novemberben érkező iskolakezdési utalványok részletszabályai

A kormány a honlapján ismertette a 400 ezer gyermek családjának juttatandó 100 ezer forintos támogatás második felének a pontos menetét.