Az NRÜ megállapodott Balásy Gyula cégével az alvállalkozók kifizetéséről

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2026-09-19 16:19:00 CEST

A NER-kedvenc Lounge Event Kft.-vel vita alakult ki a teljesítésekről, azonban az állami ügynökség szerint az idei kiemelt sportesemények – MotoGP, UEFA Bajnokok Ligája-döntő, a Final Four és a Tour de Hongrie – ügyében meghatározták, milyen ütemben teljesítik az érintett cégek követeléseit.

A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) csütörtökön megállapodott a Lounge Event Kft.-vel több kiemelt magyarországi sporteseményhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett alvállalkozói követelés ügyében, így megindulhat a tartozások ütemezett kifizetése – közölte az NRÜ szombaton. Hozzátették, a felek a héten a Nemzeti Kommunikációs Hivatal bevonásával egyeztettek a 2026-os kiemelt sporteseményekhez – MotoGP, UEFA Bajnokok Ligája-döntő, a Final Four és a Tour de Hongrie – kapcsolódó alvállalkozói követelések rendezéséről. Mint írták, megkezdődött a háromoldalú megállapodások előkészítése, és a felek meghatározták az érintett cégek követeléseinek ütemezett rendezését.

Az NRÜ rámutatott, hogy a Lounge Event az NRÜ-vel fennálló jogvitájára hivatkozva nem tett eleget az alvállalkozói követeléseinek, holott még az előző kormány idején jelentős összegű előlegeket kaptak. Az ügynökség szerint nem a fennálló jogvita miatt nem teljesített a Lounge Event, hanem saját döntései és az ezekre visszavezethető kényszerhelyzet miatt. – Az egyeztetés során az NRÜ és a Lounge Event között fennálló jogvita egy részét is sikerült tisztázni; ennek eredményeként jelentős összegű forrás szabadult fel, amely alapot teremt az elszámolási folyamat folytatásához – tették hozzá. A közlemény szerint cél, hogy az elszámolás rendezett keretek között, az érintett alvállalkozók érdekeinek figyelembevételével, valamint a közpénzek jogszerű felhasználására vonatkozó követelmények betartása mellett valósuljon meg.

Az NRÜ szombati közleménye fényében még meglepőbb a Lounge Event Kft. pénteki közleménye, amelynek lényege szerint az állami társaság továbbra is vitatja több már lezajlott rendezvény esetében vitatja a Lounge, illetve az alvállalkozók teljesítését, ezért azok ellenértékét nem fizette meg. Mindezt azután állították, hogy a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége kizárta őket a tagjai közül, mert több szövetségi tag felé is tartozásuk van.

Mint ismert, a Balásy Gyula cégei a korábbi években az állami kommunikációs és rendezvényszervezési piac meghatározó szereplői voltak. Júniusban a NRÜ megszüntette a Lounge Event, és Balásy Gyula másik két cége, a New Land Media és a Lounge Design vállalkozási keretszerződéseit. A Lounge Event számláit ezt megelőzően zárolta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a cég ellen júliusban végrehajtási eljárás indult.

A Miniszterelnökség augusztusban mondta fel a céggel kötött keretszerződését, és megkezdte a Lounge-csoporthoz kapcsolódó állami szerződések felülvizsgálatát. A május 30-án rendezett budapesti Bajnokok Ligája döntőjének szervezésével kapcsolatban a kormány vállalta, hogy a Lounge Event minden érintett alvállalkozójával szemben rendezni fogja a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét.