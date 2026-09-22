Takács Péter a MOK-ról: Minden szavamat, amit róluk írtam, vállalom

Magyar Orvosi Kamara;Takács Péter;Hegedűs Zsolt;Magyar-kormány;

2026-09-22 10:22:00 CEST

A volt egészségügyi államtitkár szerint félnek tőle.

Büszkén vállalja a Magyar Orvosi Kamaráról szóló trágárkodását Takács Péter bukott egészségügyi államtitkár, némi nem különösebben indokolt kommunistázással kiegészítve reakcióját a Facebookon.

Mint előzőleg a Népszava is megírta, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hétfő éjszaka, az orvosi kamara kötelező tagságának visszaállításáról szóló törvény végszavazása előtti órákban hozta nyilvánosságra azt a 2022. december 2-án kelt levelet, amelyben Takács Péter akkori egészségügyi államtitkár a köztestület egyik korábbi, rendkívüli körlevelére reagált. A MOK abban egy nappal korábban arról írt, hogy álláspontja szerint a készülő egészségügyi törvénymódosítás súlyosan veszélyezteti a betegbiztonságot, ezért rendkívüli országos küldöttgyűlés összehívását kezdeményezte. A továbbított kamarai levélre Takács Péter azt írta: „Kommunista kiáltvány.... láttam. Konzultálok Samuval meg Bencével, sztem egy kicsit oda kéne nekik baszni.”

A levélben említett Samu Attila akkor a Belügyminisztérium sajtófőnöke, Rétvári Bence pedig a tárca parlamenti államtitkára és miniszterhelyettese volt. Néhány hónappal később, 2023. február 27-én az Orbán-kormány benyújtotta a Magyar Orvosi Kamara helyzetét alapvetően megváltoztató törvényjavaslatot. Az Országgyűlés kivételes eljárásban már másnap elfogadta: megszűnt az orvosok kötelező kamarai tagsága, az orvosetikai eljárások pedig a MOK-tól az Egészségügyi Tudományos Tanácshoz kerültek.

A kiszivárgott levelére reagálva Takács Péter a MOK korábbi alelnökének, Lénárd Ritának egy Facebook-posztját screenshotolta be, akit „Hegedűs Zsolt korábbi harcostársaként” jellemzett. Ebben arról írt, hogy „a MOK-vezetők egy része már átigazolt az áhított politikai felsővezetésbe, vagy képviselőnek - ezzel is bizonyítva, hogy orvosi kamaraként valójában politikai szervezetként, ellenzékiként dolgoztak.”

„Minden szavamat, amit róluk írtam, vállalom. Az idő engem igazolt. Áttúrhatják az összes e-mailemet és eljátszhatják eltartott kisujjal a műfelháborodást minden egyes indulatszó kapcsán. Én nem vagyok budai úrigyerek, sose voltam, eljátszani sem fogom. Ami a szívemen az a számon, főleg ha komcsikról van szó”

- magyarázta Takács Péter. Kommentben még azt is hozzáfűzte, hogy „félnek tőlem, ezért le akarnak járatni. Klasszik komcsi trükk ez is - nem tudnak újítani.”

Mint ismert, nemrég annak az Egészségügyi Tudományos Tanácsnak az illetékes etikai testülete marasztalta el Takács Pétert, amelyhez 2023-ban a MOK-tól átkerültek az orvosetikai eljárások. Két nyilvános megszólalása miatt megrovásban részesítették és egymillió forintos pénzbírságot szabtak ki rá. A döntés nem jogerős, Takács Péter közölte, hogy fellebbez.