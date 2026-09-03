KÜM: Szijjártó Péterék milliárdos túlárazással szerezték be a lélegeztetőgépeket, itt vannak a számok

Külügyminisztérium;Szijjártó Péter;Velkey György;lélegeztetőgép;beszerzések;túlárazás;COVID-19;Takács Péter;

2026-09-03 16:46:00 CEST

Az eddig feltárt információk alapján a feladatra szerződött, mára megszűnt magyar cégek a járvány idején összesen mintegy 86 milliárd forint árbevételt és körülbelül 21 milliárd forint osztalékot realizáltak.

Azt eddig is tudtuk, hogy Szijjártóék nem közvetlenül a gyártóktól vették meg a lélegeztetőgépeket, hanem valamiért számos külföldi és magyar közvetítő céget iktattak közbe a 300 milliárdos lélegeztetőgép-bizniszben. A cégek túlnyomó többsége korábban egyáltalán nem foglalkozott egészségügyi eszközökkel, ezt a tevékenységi kört csak közvetlenül a szerződéskötés előtt vették fel. Sőt, olyan cégek is voltak közöttük, amiket éppen abban az évben, 2020-ban alapítottak - írja Facebook-bejegyzésében Velkey György külügyi államtitkár.

Látjuk, hogy az egyik cég mögött a bukott kormány holdudvara állt: Orbán Viktor nemzetközi főtanácsadójának bizalmasai, Takács Péter sógora, Szijjártó Péter körei.

Ez a cég egészen addig csak tanácsadással foglalkozott, míg a Szijjártó-féle minisztérium nem kötött vele szerződést a lélegeztetőgépek beszerzésére – akkor hirtelen az “elektronikus, optikai eszköz javítása” is bekerült a tevékenységi körbe. A cégnek a Covid időszaka alatt 93 milliárd forintos árbevétele volt – ebből pedig 18 milliárd forintos osztalékot a tulajdonosok haza is vittek. Tehát óriási összegeket tehettek zsebre a lélegeztetőgépek miatt. A cég ma már persze nem működik - idézte fel Velkey.

Hozzátette, azt a malajziai közvetítő céget is látják, akiktől a KKM több mint hatezer lélegeztetőgépet vett, 180 milliárd forintért – a pénz egy részét Szijjártóék pedig valamiért a cég tulajdonosának személyes számlájára utalták át.

A külügyi államtitkár szerint a minisztériumi átvilágítás során azonban további, egészen döbbenetes és botrányos részletekre bukkantak: konkrét számokra.

Már világosan látjuk: a Szijjártó-féle minisztérium jóval drágábban vette meg a lélegeztetőgépeket és a védőeszközöket, mint amennyiért a közvetítő cégek azokat külföldről beszerezték. Közben több ilyen cég az üzletnek köszönhetően megtöbbszörözte a beszerzéseket megelőző árbevételét.

Hozzátette: az állam – tehát a magyar emberek – vastagon ráfizettek Szijjártóék lélegeztetőgép-bizniszére. Ezt pedig a dokumentumok, számlák forintra pontosan kimutatják.

Velkey György hat cég esetében közölt részleteket.

A TMT Technics Kft.

1208 darab lélegeztetőgépet szerzett be

24,4 millió euróért,

Szijjártóék pedig a gépeket 35,5 millió euróért vették meg a cégtől.

Ez 11 millió eurós, azaz közel 4 milliárd forintos különbözet.

Az államtitkár szerint a cég a Covid előtt csomagolással foglalkozott, miután a KKM szerződést kötött vele, hirtelen az optikai eszköz gyártása is bekerült a portfóliójába. A járvány előtti évben 113 milliós bevétele volt, a járvány évében aztán ez hirtelen 18,6 milliárd forintra ugrott fel, a tulajdonosok 864 millió forint osztalékelőleget azonnal ki is vettek. A cég azóta kényszertörlés alatt áll - tette hozzá.

A Pro Concept Tanácsadó Kft.

727 darab lélegeztetőgépet, valamint maszkokat, teszteket, overálokat vett

32 millió euróért,

Szijjártóék pedig 49 millió eurót adtak nekik ugyanazért.

Ez 17 millió eurós, azaz 6,2 milliárd forintos különbözetet jelent.

Velkey szerint a cég addig a pontig információ-technológiai szaktanácsadással foglalkozott, sok köze nem volt a lélegeztetőgépekhez. Aztán egyetlen egy nappal a KKM szerződéskötése előtt kibővítette a tevékenységi körét, hogy gyógyászati termékekkel is kereskedhessen. Be is vált neki: míg 2019-ben 3,8 milliárd forint volt a bevétele, addig 2020-ban ez 35 milliárd forintra ugrott fel. Majd 2021-re ez visszament 3,8 milliárd forintra - közölte.

Az OTT-ONE Nyrt.

500 darab lélegeztetőgépet vett

13 millió dollárért,

Szijjártóék pedig 14,5 millió dollárt fizettek ki nekik.

Ez 1,5 millió dolláros, azaz 506 millió forintos különbözet.

Velkey tájékoztatása szerint a cég eredetileg informatikai cég volt, aztán 2020-ban, két héttel a KKM szerződéskötése előtt váratlanul egészségügyi beszállítóvá vált. Láthatóan megérte: 3 milliárdról 12 milliárd forintra ugrott az árbevétele, és még 2021-ben is 6 milliárdon tudta azt tartani. A cég azóta kényszertörléssel megszűnt.

A Gyömrői-sarok Projekt Szolgáltató Kft.

25,1 millió dollárért szerzett be maszkokat, kesztyűket,

Szijjártóék pedig 27,7 millió dollárért vették tovább tőlük.

Ez 2,6 millió dolláros, azaz 876 millió forintos különbözet.

Az adatok azt mutatják, hogy a cég ingatlanokkal foglalkozott, aztán a KKM szerződéskötése előtt kibővült textil-nagykereskedelemmel is. Megérte: az előző évi 155 milliós bevételét megsokszorozta. 2020-ban már 13 milliárdos bevétele volt, a tulajdonosok közel 1 milliárd forintnyi osztalékot ki is vettek. 2021-re a cég bevétele aztán visszaesett 170 millió forintra.

A Speciál 99 Külkereskedelmi Kft.

30 ezer Covid-gyorstesztet szerzett be

186 ezer dollárért,

Szijjártóék pedig 570 ezer dollárt adtak ezért a cégnek.

Ez 384 ezer dolláros, azaz 130 millió forintos különbözet.

A cég árbevétele is szépen felugrott 2020-ban: az előző év 256 milliójáról 631 millió forintra.

A MAROSPORT Kereskedelmi Kft.

12,1 millió dollárért vett maszkokat, kesztyűket, köpenyeket,

amiket aztán Szijjártóék 17,6 millió dollárért vettek meg tőlük.

Ez 5,5 millió dollár, azaz 1,8 milliárd forintos különbözet.

Az államtitkár szerint a cég ruházattal és lábbelikkel foglalkozott, aztán a KKM szerződéskötése előtt kettő nappal kibővítette a porfólióját, hogy már vegyes termékekkel is kereskedhessen. Ezzel pedig szépen feltornázta a bevételét: míg 2019-ben még csak 230 milliós bevétele volt, 2020-ban már 50 milliárd, 2021-ben pedig 43 milliárd forint.

Velkey György összesítése szerint csak ennél a hat cégnél összesen tehát

15,5 milliárd forint, tehát ennyi tűnt el valahol a külföldi eladók és a bukott magyar kormány közötti úton.

Az államtitkár ugyanakkor úgy véli, hogy az összeg ennél jóval magasabb, ha az összes közbeiktatott céget nézzük. Az eddig feltárt információk alapján a feladatra szerződött, mára megszűnt magyar cégek a járvány idején összesen mintegy 86 milliárd forint árbevételt és körülbelül 21 milliárd forint osztalékot realizáltak.

Ez már nem a szokásos mutyizós történet: a világjárvány közepén üzleti lehetőséget láttak a magyar emberek egészségében és adóforintjaiban. Miközben emberek az életükért küzdöttek, mások a közpénzből próbáltak profitálni. Ez egyszerűen elfogadhatatlan.

A Külügyminisztérium ezért is tett korábban feljelentést különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanújával, ismeretlen tettes ellen - zárul Velkey György külügyi államtitkár bejegyzése.