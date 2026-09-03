Külügyminisztérium;Szijjártó Péter;Velkey György;lélegeztetőgép;beszerzések;túlárazás;COVID-19;Takács Péter;

A pátyi raktár, ahol jelenleg is több mint 13 ezer, túlnyomórészt használhatatlan lélegeztetőgép porosodik.

KÜM: Szijjártó Péterék milliárdos túlárazással szerezték be a lélegeztetőgépeket, itt vannak a számok

Az eddig feltárt információk alapján a feladatra szerződött, mára megszűnt magyar cégek a járvány idején összesen mintegy 86 milliárd forint árbevételt és körülbelül 21 milliárd forint osztalékot realizáltak.

Azt eddig is tudtuk, hogy Szijjártóék nem közvetlenül a gyártóktól vették meg a lélegeztetőgépeket, hanem valamiért számos külföldi és magyar közvetítő céget iktattak közbe a 300 milliárdos lélegeztetőgép-bizniszben. A cégek túlnyomó többsége korábban egyáltalán nem foglalkozott egészségügyi eszközökkel, ezt a tevékenységi kört csak közvetlenül a szerződéskötés előtt vették fel. Sőt, olyan cégek is voltak közöttük, amiket éppen abban az évben, 2020-ban alapítottak - írja Facebook-bejegyzésében Velkey György külügyi államtitkár. 

Látjuk, hogy az egyik cég mögött a bukott kormány holdudvara állt: Orbán Viktor nemzetközi főtanácsadójának bizalmasai, Takács Péter sógora, Szijjártó Péter körei. 

Ez a cég egészen addig csak tanácsadással foglalkozott, míg a Szijjártó-féle minisztérium nem kötött vele szerződést a lélegeztetőgépek beszerzésére – akkor hirtelen az “elektronikus, optikai eszköz javítása” is bekerült a tevékenységi körbe. A cégnek a Covid időszaka alatt 93 milliárd forintos árbevétele volt – ebből pedig 18 milliárd forintos osztalékot a tulajdonosok haza is vittek. Tehát óriási összegeket tehettek zsebre a lélegeztetőgépek miatt. A cég ma már persze nem működik - idézte fel Velkey.

Hozzátette, azt a malajziai közvetítő céget is látják, akiktől a KKM több mint hatezer lélegeztetőgépet vett, 180 milliárd forintért – a pénz egy részét Szijjártóék pedig valamiért a cég tulajdonosának személyes számlájára utalták át.

A külügyi államtitkár szerint a minisztériumi átvilágítás során azonban további, egészen döbbenetes és botrányos részletekre bukkantak: konkrét számokra.

Már világosan látjuk: a Szijjártó-féle minisztérium jóval drágábban vette meg a lélegeztetőgépeket és a védőeszközöket, mint amennyiért a közvetítő cégek azokat külföldről beszerezték. Közben több ilyen cég az üzletnek köszönhetően megtöbbszörözte a beszerzéseket megelőző árbevételét.

Hozzátette: az állam – tehát a magyar emberek – vastagon ráfizettek Szijjártóék lélegeztetőgép-bizniszére. Ezt pedig a dokumentumok, számlák forintra pontosan kimutatják.

Velkey György hat cég esetében közölt részleteket.

A TMT Technics Kft.

  • 1208 darab lélegeztetőgépet szerzett be

  • 24,4 millió euróért,

  • Szijjártóék pedig a gépeket 35,5 millió euróért vették meg a cégtől.

Ez 11 millió eurós, azaz közel 4 milliárd forintos különbözet.

Az államtitkár szerint a cég a Covid előtt csomagolással foglalkozott, miután a KKM szerződést kötött vele, hirtelen az optikai eszköz gyártása is bekerült a portfóliójába. A járvány előtti évben 113 milliós bevétele volt, a járvány évében aztán ez hirtelen 18,6 milliárd forintra ugrott fel, a tulajdonosok 864 millió forint osztalékelőleget azonnal ki is vettek. A cég azóta kényszertörlés alatt áll - tette hozzá.

A Pro Concept Tanácsadó Kft.

  • 727 darab lélegeztetőgépet, valamint maszkokat, teszteket, overálokat vett

  • 32 millió euróért,

  • Szijjártóék pedig 49 millió eurót adtak nekik ugyanazért.

Ez 17 millió eurós, azaz 6,2 milliárd forintos különbözetet jelent.

Velkey szerint a cég addig a pontig információ-technológiai szaktanácsadással foglalkozott, sok köze nem volt a lélegeztetőgépekhez. Aztán egyetlen egy nappal a KKM szerződéskötése előtt kibővítette a tevékenységi körét, hogy gyógyászati termékekkel is kereskedhessen. Be is vált neki: míg 2019-ben 3,8 milliárd forint volt a bevétele, addig 2020-ban ez 35 milliárd forintra ugrott fel. Majd 2021-re ez visszament 3,8 milliárd forintra - közölte. 

Az OTT-ONE Nyrt.

  • 500 darab lélegeztetőgépet vett

  • 13 millió dollárért,

  • Szijjártóék pedig 14,5 millió dollárt fizettek ki nekik.

Ez 1,5 millió dolláros, azaz 506 millió forintos különbözet.

Velkey tájékoztatása szerint a cég eredetileg informatikai cég volt, aztán 2020-ban, két héttel a KKM szerződéskötése előtt váratlanul egészségügyi beszállítóvá vált. Láthatóan megérte: 3 milliárdról 12 milliárd forintra ugrott az árbevétele, és még 2021-ben is 6 milliárdon tudta azt tartani. A cég azóta kényszertörléssel megszűnt.

A Gyömrői-sarok Projekt Szolgáltató Kft.

  • 25,1 millió dollárért szerzett be maszkokat, kesztyűket,

  •  Szijjártóék pedig 27,7 millió dollárért vették tovább tőlük.

Ez 2,6 millió dolláros, azaz 876 millió forintos különbözet.

Az adatok azt mutatják, hogy a cég ingatlanokkal foglalkozott, aztán a KKM szerződéskötése előtt kibővült textil-nagykereskedelemmel is. Megérte: az előző évi 155 milliós bevételét megsokszorozta. 2020-ban már 13 milliárdos bevétele volt, a tulajdonosok közel 1 milliárd forintnyi osztalékot ki is vettek. 2021-re a cég bevétele aztán visszaesett 170 millió forintra.

A Speciál 99 Külkereskedelmi Kft.

  • 30 ezer Covid-gyorstesztet szerzett be

  • 186 ezer dollárért,

  • Szijjártóék pedig 570 ezer dollárt adtak ezért a cégnek.

Ez 384 ezer dolláros, azaz 130 millió forintos különbözet.

A cég árbevétele is szépen felugrott 2020-ban: az előző év 256 milliójáról 631 millió forintra.

A MAROSPORT Kereskedelmi Kft.

  • 12,1 millió dollárért vett maszkokat, kesztyűket, köpenyeket,

  • amiket aztán Szijjártóék 17,6 millió dollárért vettek meg tőlük.

Ez 5,5 millió dollár, azaz 1,8 milliárd forintos különbözet.

Az államtitkár szerint a cég ruházattal és lábbelikkel foglalkozott, aztán a KKM szerződéskötése előtt kettő nappal kibővítette a porfólióját, hogy már vegyes termékekkel is kereskedhessen. Ezzel pedig szépen feltornázta a bevételét: míg 2019-ben még csak 230 milliós bevétele volt, 2020-ban már 50 milliárd, 2021-ben pedig 43 milliárd forint.

Velkey György összesítése szerint csak ennél a hat cégnél összesen tehát

15,5 milliárd forint, tehát ennyi tűnt el valahol a külföldi eladók és a bukott magyar kormány közötti úton.

Az államtitkár ugyanakkor úgy véli, hogy az összeg ennél jóval magasabb, ha az összes közbeiktatott céget nézzük. Az eddig feltárt információk alapján a feladatra szerződött, mára megszűnt magyar cégek a járvány idején összesen mintegy 86 milliárd forint árbevételt és körülbelül 21 milliárd forint osztalékot realizáltak.

Ez már nem a szokásos mutyizós történet: a világjárvány közepén üzleti lehetőséget láttak a magyar emberek egészségében és adóforintjaiban. Miközben emberek az életükért küzdöttek, mások a közpénzből próbáltak profitálni. Ez egyszerűen elfogadhatatlan.

A Külügyminisztérium ezért is tett korábban feljelentést különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanújával, ismeretlen tettes ellen - zárul Velkey György külügyi államtitkár bejegyzése.

Apáti István (Mi Hazánk) felvetette Orbán Viktor volt miniszterelnök meghallgatásának lehetőségét is.