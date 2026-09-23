Magyar Péter: Hétfő reggel ülésezik a Mentelmi Bizottság

mentelmi jog;mentelmi bizottság;Seszták Miklós;Magyar Péter;Hankó Balázs;

2026-09-23 18:15:00 CEST

A parlament pedig már aznap délelőtt dönthet a kormányfő, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről.

Hétfőn reggel 7:30-kor ülésezik a Mentelmi Bizottság, és már aznap délelőttre összehívjuk az Országgyűlés rendkívüli ülését, hogy azonnal dönthessen mindhárom ügyben a mentelmi jog felfüggesztéséről - jelentette be Magyar Péter a Facebookon.

Az említett három felfüggesztendő mentelmi jogból az egyik a miniszterelnöké: abban a 2024. évi ügyben kérte ki az ügyészség, amely szerint Magyar Péter egy szórakozóhelyen elvette egy őt videózó provokátor telefonját, majd bedobta azt a Dunába. A kormányfő már bejelentette, hogy támogatja saját mentelmi jogának felfüggesztését.

Korábban, amikor a kormányfő még európai parlamenti képviselő volt, az EP-től is kérték a mentelmi jog felfüggesztését, de akkor az uniós testület nem adta ki azt.

Magyar Péterén kívül a vádhatóság a fideszes Hankó Balázs és a KDNP-s Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését kérvényezte. Hankó Balázs mentelmi jogát az NKA-ügyben, Seszták Miklósét a Volán-ügy miatt kérték ki.