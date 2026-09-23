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Az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának ülése július 22-én

Draskovics Tibortól Rogán Antalig, Dávid Ibolyától Varga Juditig egy sor korábbi minisztert beidéz a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság

Összesen 65 személy meghallgatását lengette be a testület.

65 embert, köztük korábbi miniszterek és államtitkárok sorát hallgatná meg az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága; a neveket tartalmazó javaslatot szerdai budapesti ülésén fogadta el a szakbizottság. Toroczkai László, a bizottság mi hazánkos elnöke közölte, lesz, akit szóbeli, míg másokat írásbeli nyilatkozattételre köteleznek.

Az elnök a beidézendők között említette mások mellett Bárándy Péter, Dávid Ibolya, Draskovics Tibor, Navracsics Tibor, Petrétei József, Trócsányi László, Tuzson Bence és Varga Judit korábbi igazságügy-minisztereket, valamint Rogán Antal korábbi Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert. A testület természetesen beidézi Schadl Györgyöt, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar korrupcióval vádolt volt elnökét és Völner Pált, az igazságügyi tárca korábbi parlamenti államtitkárát is, akit a vád szerint Schadl György rendszeresen lefizetett azért, hogy az általa kijelölt végrehajtók kapják meg a kinevezéseket.

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