Bíróság elé állhat Hont András, Jeszenszky Zsolt és 12 másik személy rágalmazás miatt

bíróság;per;pornó;Hont András;Perintfalvi Rita;Jeszenszky Zsolt;Skrabski Fruzsina;Szakács István;

2026-09-23 22:17:00 CEST

Az érintetteket Perintfalvi Rita jelentette fel.

Több ismert Fidesz-közeli médiaszemélyiség és közéleti szereplő kerülhet bíróság elé november 27-én, köztük Hont András, Jeszenszky Zsolt, Skrabski Fruzsina, Budaházy Edda, Szakács István, Tóth Roland és Pilhál Tamás rágalmazás és becsületsértés vádjával.

Az összesen 14 ember elleni büntetőeljárás Perintfalvi Rita katolikus teológus és aktivista feljelentése nyomán indult meg, a fejleményekről ő maga számolt be a Facebookon. Feltehetően arról az ügyről van szó, amikor egy, a kétezres évek elején készült, meglehetősen deviáns magatartást ábrázoló pornófelvételről többen azt kezdték el terjeszteni, hogy azon Perintfalvi Rita szerepel. A feljelentés megtétele óta az aktivista állítása szerint 13 hónap telt el.

Perintfalvi azt is közölte, hogy súlyos elrettentő büntetésben reménykedik, továbbá, hogy Jeszenszky Zsolt részére egy külön perrel is számolt, miután a propagandista azt is állította, hogy az említett pornófelvétel az aktivista „sátánista beavató szertartása” lehetett.

Azóta Perintfalvi egy újabb posztot is közzétett, ebben arról írt, hogy kapott egy újabb bírósági végzést, amely szerint november 6-án is bíróság elé áll kilenc személy. Szakács István ebben az eljárásban is érintett, más konkrét személyt azonban itt nem nevezett meg.

A pornófelvétel terjesztése miatt a teológus-aktivista korábban a Mi Hazánk-közeli Magyar Jelen és a fideszes Hír FM ellen is pert nyert.

Korábban egyébként Perintfalvi Rita ellen is zajlott egy büntetőeljárás, azt Gulyás Gergely volt Miniszterelnökséget vezető miniszter indította az aktivista ellen, amiért azt állította, hogy verbálisan megalázott egy nőt. Az eljárást azonban lezárták, miután Gulyás ejtette az ügyet.